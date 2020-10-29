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Витебские врачи поддержали студентов, которых отчисляют и задерживают
29.10.2020 20:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские врачи 29 октября поддержали студентов белорусских вузов, которые испытывают репрессии за свою гражданскую позицию. Одних молодых людей отчисляют из университетов или грозят отчислением, других задерживают и судят.
Около 20 витебских медиков стали в цепь солидарности на улице Воинов-интернационалистов.
Флешмоб длился около 10 минут — и медики разошлись.
В частности, витебские врачи таким образом поддержали студентов-медиков — из БГМУ (здесь известно про
Напомним, 26 октября возле фонтана у главного корпуса ВГМУ собралось примерно 40−50 человек. Молодежь спела «Тры чарапахі» и «Перемен». Милиционер объявил в громкоговоритель, что они проводят «несанкционированное мероприятие». Подошли неизвестные в штатском, сняли всех на камеры. Студенты допели «Перемен» и стали расходиться. Однако Витебске студенты-медики пели «Перемен». Четверых ребят задержали">задержали четырех студентов: двух парней и двух девушек.
В Витебске на одиночный пикет в филиале БГТУ 29 октября
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Около 20 витебских медиков стали в цепь солидарности на улице Воинов-интернационалистов.
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