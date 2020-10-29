Несовершеннолетние студенты рассказали об избиениях в автозаке

Источник материала: Tut.by

Пять 17-летних студентов столичного вуза были задержаны 27 октября после митинга солидарности с бастующими студентами во дворе Белорусского государственного университета. Четверо из них были избиты силовиками, после чего они оказались в больнице — у кого-то диагностировали сотрясение мозга, у некоторых — черепно-мозговые травмы, пишет лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .

Студентов после акции задержали на площади Независимости.

«Когда я бежал, мне подсекли ноги и я упал. Меня тут же схватили и бросили в автобус, где уже была моя однокурсница. Дважды ударили по лицу, потому что я пытался поднять голову. И потом продолжали бить по голове. Потом нас перегрузили в другой автобус, там уже были ребята, с которыми мы были возле БГУ. Они потом рассказали, что их тоже избивали. Мы ехали, лежа друг на друге, хотя в автобусе были свободные места. Там нас тоже били, однокурснику сломали нос», — рассказал один из студентов.

По его словам, студентов оскорбляли и угрожали им тюрьмой.

Ребят доставили в Октябрьский РУВД, где на четверых из них составили административные протоколы по ст. 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.

После того как парня выпустили из Октябрьского РУВД, он попал в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.



Фото: ПЦ «Вясна»

«Я до сих пор не понимаю, почему нас задержали», — говорит парень.

«Сказали, что если он запачкает кровью машину, то будет ее вылизывать»

17-летнюю студентку не били, но на нее тоже составили протоколы по 23.34 (Участие в несанкционированном мероприятии) и 23.4 КоАП.

«В какой-то момент нас бросили лицом в пол, мы все лежали друг на друге. Нам не разрешали поднимать голову, но потом один омоновец посадил меня рядом с собой на сиденье и сказал успокоиться — нам всю дорогу говорили, что нас „закроют“ и отчислят, а он говорил, что все будет нормально», — рассказала девушка.

По ее словам, когда их везли в автобусе, у однокурсника носом пошла кровь.

«У него все штаны были в крови. Ему сначала не разрешали ее вытирать, а потом дали его же куртку и сказали, что если он запачкает машину, то будет ее потом вылизывать».



Кровь однокурсника на куртке девушки после поездки в милицейском автобусе. Фото: ПЦ «Вясна»

Официально

В МВД TUT.BY сообщили, что прокомментируют показания студентов после проверки информации.

Напомним, 27 октября белорусские студенты устроили акции протеста. Их прокомментировал и Александр Лукашенко: «Пришли учиться — учитесь, кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза».