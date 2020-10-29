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Минчан напугали яркие вспышки на электроподстанции. В «Минскэнерго» рассказали, что это было

29.10.2020 21:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 29 октября жители Минска наблюдали яркие вспышки в районе улицы Тимирязева. В домах на нескольких улицах пропало электричество. В «Минскэнерго» рассказали об аварии, ее причину устанавливают.

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«Сегодня, в 19.41, по диспетчерским каналам столичных электросетей зафиксировано повреждение в высоковольтной сети. Предварительно установлено, что произошло повреждение кабельной линии 10 кВ, с отключением некоторых потребителей Минска по улицам Ольшевского и Лынькова. Оперативные бригады энергетиков сразу же приступили к восстановлению электроснабжения потребителей», — рассказали в «Минскэнерго».

В настоящее время электроснабжение восстановлено. Причины повреждения будут установлены специалистами в ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время электроснабжение восстановлено. Причины повреждения будут установлены специалистами в ближайшее время.
 
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