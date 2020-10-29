Администрация гимназии № 50 ответила открытым письмом на видеообращение ее учителей

Источник материала: Tut.by

Учителя минской гимназии № 50 записали видеообращение против лжи в СМИ и преследований за инакомыслие. Оно появилось в интернете 26 октября. Через три дня, 29 октября, администрация учебного заведения ответила преподавателям и тем, кто их поддерживает, на официальном сайте гимназии.

Напоминаем, что было в обращении

Учителя отметили, что не смогли молчать в «этот переломный момент в жизни нашей страны».

— За долгие годы школу превратили в удобный инструмент для обслуживания власти. На протяжении многих лет последовательно дискредитировалось положение и статус учителя. И сегодня мы обращаемся к учителям, родителям, к своим бывшим ученикам. Мы обращаемся ко всему белорусскому обществу, и мы имеем на это право, потому что мы вместе воспитали достойное молодое поколение, — говорят они в видео.

Также учителя выступили за «поистине демократическую власть», чтобы мнение большинства в обществе учитывалось, а также за освобождение всех политических заключенных и восстановление преподавателей, студентов, других граждан на рабочие и учебные места, которые они потеряли по политическим причинам.

Открытое письмо администрации: «Выступления отдельных педагогов вызвало недоумение и непонимание»

Администрация гимназии опубликовала его на официальном сайте учебного учреждения. Приводим полный текст письма:

«Дорогие друзья! Мы, администрация и учителя гимназии № 50, с теплом и трепетом относимся к каждому своему ученику, прилагаем старания и усердие для воспитания достойных граждан своей страны.

Мы гордимся педагогами, которые у нас работают, нашими выпускниками, искренне благодарны за поддержку родителям и всем тем, с кем сотрудничаем и взаимодействуем.

Сегодня гимназия привлекла внимание интернет-пользователей видеообращением, в котором часть педагогов высказали свое личное отношение к происходящим событиям в стране.

В нашем коллективе работают 90 учителей, многие из них прослужили гимназии долгие годы, продолжая работать честно и добросовестно. Качество знаний, успешность выпускников гимназии — это заслуга всего коллектива.

Выступления отдельных педагогов вызвали недоумение и непонимание у всего педагогического коллектива гимназии.

Мнение большинства педагогов следующее. Сегодня государством созданы все условия для воспитания и обучения детей и молодежи, плодотворной работы учителей. Школа — это то место, в котором наши дети и наши учителя, вне зависимости от внешних факторов, находятся в безопасности как физической, так и психологической. При всех различиях во взглядах и убеждениях учителей, родителей, детей школа не может быть местом агрессии и вражды. Нельзя допускать эмоциональной и психологической эскалации в стенах школы.

Произошедшее расцениваем, как неудавшуюся попытку внести раздор в наш коллектив, разрушить сложившиеся доверительные взаимоотношения!»

Письмо подписано: «Коллектив Гимназии № 50 г. Минска». При этом ни одна фамилия учителя, подписавшегося под ним, названа не была.