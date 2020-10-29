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В Беларуси не будут признавать иностранные дипломы
30.10.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Сегодня Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет. А позже добавил, что в ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей. Об этом
Глава государства вспомнил, что все были студентами и там «один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями». Поэтому собственно студенты и выходят на протесты, «но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди».
Президент сказал, что за границей хватает и своих специалистов, но никто никого держать не будет: «не вопрос, завтра выпишем билеты, пусть едут».
«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», - заявил Лукашенко.
Александр Лукашенко подчеркнул, что так открыто говорит, чтобы студенты понимали, что может быть.
Напомним, ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. В стране
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Сегодня Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет. А позже добавил, что в ближайшее время будут...
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