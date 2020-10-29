В Беларуси не будут признавать иностранные дипломы

Сегодня Александр Лукашенко поручил обеспечить безопасность и дать возможность спокойно учиться тем, кто этого хочет. А позже добавил, что в ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства вспомнил, что все были студентами и там «один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться - штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями». Поэтому собственно студенты и выходят на протесты, «но надо же понимать, что там есть 10-15 человек… А остальные нормальные люди».

Президент сказал, что за границей хватает и своих специалистов, но никто никого держать не будет: «не вопрос, завтра выпишем билеты, пусть едут».

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что так открыто говорит, чтобы студенты понимали, что может быть.

Напомним, ситуация в Беларуси сейчас особо обострилась. В стране бастуют и выходят на акции протеста строители, работники совершенно разных сфер и студенты многих вузов. Президент дал указ, чтобы отчисляли студентов, которые выходят на протесты. Поручение выполняется отлично, первые отчисления начались на следующий день, 27 октября, после начала забастовки.

28 октября Светлана Тихановская сообщила , что лучшие вузы Европы и мира готовы принять уволенных за участие в протестных акциях студентов Беларуси. Польша по программе Калиновского готова принять 1000 студентов и магистрантов. Более 500 мест выделяет ЕГУ. 30 мест для белорусов выделила Словакия.