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Белорусских студентов примут в вузах России
30.10.2020 07:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусских студентов, отчисленных из вузов из-за участия в акциях протеста, примут в российских вузах.
Об этом
Белорусские и российские вузы работают по Болонской системе образования (бакалавриат и магистратура), поэтому многие образовательные программы достаточно близки.
«Поэтому независимо от того, по каким причинам студент был отчислен, будь то политические причины или, например, из-за неуспеваемости, ему в вузе выдадут определенный пакет документов с пройденными предметами», – сказал Цапко.
В российском вузе студенту выдадут так называемую академическую справку, с которой можно будет перевестись в другой вуз, где будут засчитаны ранее пройденные дисциплины. При этом учебное заведение имеет право не засчитать какие-либо дисциплины. Образовательная программа может отличаться.
Цапко уточнил что вуз может пойти навстречу и зачислить студента в этот же год на тот же курс, но только если программная разница будет допускать определенное количество предметов. То есть учащегося просто попросят догнать программу самостоятельно и сдать в течение какого-то времени недостающие дисциплины. Но если нагрузка будет очень большой, то студент просто не осилит недостающие предметы за пару месяцев или год, поэтому в этом случае вуз предлагает зачислить на младший курс.
«В принципе, практика мировая показывает, что студенты, благодаря Болонской системе, могут перемещаться по миру, переходить из вуза в вуз, из страны в страну. Думаю, что и с белорусскими студентами здесь особых проблем не возникнет. Хотя, конечно, сама ситуация, что студентов за протесты в белорусских вузах будут отчислять, очень печалит. Жаль, что пока государственные органы и вузы не могут найти общий язык со студенчеством и своей общественностью», – резюмировал Цапко.
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Фото: Белорусские новости
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Белорусских студентов, отчисленных из вузов из-за участия в акциях протеста, примут в российских вузах.
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