Белорусских студентов примут в вузах России

Белорусских студентов, отчисленных из вузов из-за участия в акциях протеста, примут в российских вузах.

Об этом заявил руководитель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко газете «Взгляд». Он отметил, что причины, по которым были отчислены студенты в Беларуси, не имеют значения.

Белорусские и российские вузы работают по Болонской системе образования (бакалавриат и магистратура), поэтому многие образовательные программы достаточно близки.

«Поэтому независимо от того, по каким причинам студент был отчислен, будь то политические причины или, например, из-за неуспеваемости, ему в вузе выдадут определенный пакет документов с пройденными предметами», – сказал Цапко.

В российском вузе студенту выдадут так называемую академическую справку, с которой можно будет перевестись в другой вуз, где будут засчитаны ранее пройденные дисциплины. При этом учебное заведение имеет право не засчитать какие-либо дисциплины. Образовательная программа может отличаться.

Цапко уточнил что вуз может пойти навстречу и зачислить студента в этот же год на тот же курс, но только если программная разница будет допускать определенное количество предметов. То есть учащегося просто попросят догнать программу самостоятельно и сдать в течение какого-то времени недостающие дисциплины. Но если нагрузка будет очень большой, то студент просто не осилит недостающие предметы за пару месяцев или год, поэтому в этом случае вуз предлагает зачислить на младший курс.

«В принципе, практика мировая показывает, что студенты, благодаря Болонской системе, могут перемещаться по миру, переходить из вуза в вуз, из страны в страну. Думаю, что и с белорусскими студентами здесь особых проблем не возникнет. Хотя, конечно, сама ситуация, что студентов за протесты в белорусских вузах будут отчислять, очень печалит. Жаль, что пока государственные органы и вузы не могут найти общий язык со студенчеством и своей общественностью», – резюмировал Цапко.

В Беларуси отчисляют студентов

В Беларуси после президентских выборов не прекращаются акции протеста. В стране бастуют и выходят на улици с требованием проведения честных выборов, наказания виновных в насилии работники разных сфер и студенты многих ВУЗов. В БНТУ учащиеся пошли маршем по территории университета. В МГЛУ протестующие студенты высказали в лицо преподавателю свои претензии.

После этого вчера на совещании Александр Лукашенко приказал отчислять студентов.

В главных вузах страны начались отчисления из-за участия студентов в акциях протеста. Под приказы уже попали студенты из БНТУ, БГМУ, БрГТУ, БГУКИ, БГУФК, ГрГУ и Белорусской государственной академии искусств.

29 октября на совещании Лукашенко заявил, что в стране будут незаконны дипломы, полученные за границей.

Фото: Белорусские новости