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В связи с закрытием наземных границ "Минсктранс" приостановил выполнение международных автобусных рейсов

30.10.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 октября. Государственное предприятие "Минсктранс" сообщило о приостановке выполнения рейсов по международным маршрутам.

"В связи с ограничением на въезд на территорию Республики Беларусь с 19.00 29.10.2020 временно приостановлено выполнение рейсов по международным маршрутам", — говорится в сообщении телеграм-канала предприятия.

При этом не уточняется, касается ли это рейсов в и из России, граница с которой не закрыта.

Как сообщалось, Госпогранкомитет Беларуси вечером 29 октября подтвердил закрытие сухопутных границ, за исключением границы с РФ. "В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины", — говорится в сообщении ГПК.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, "документированных дипломатическими и служебными паспортами"; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует в прежнем режиме.

Из сообщения ГПК непонятно, запрещен въезд только иностранцам или всем, включая белорусских граждан. Ранее в социальных сетях появились многочисленные сообщения от граждан Беларуси о невозможности вернуться домой через наземные пункты пропуска. В течение последнего получаса в соцсетях и телеграм-каналах появились сообщения о том, что белорусских граждан стали впускать из Украины и Литвы.

О границе сегодня говорил Александр Лукашенко, назначая своих новых помощников по Брестской и Гродненской областям — госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика и бывшего министра внутренних дел Юрия Караева.

"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди. Конечно, Валерию Павловичу проще, потому что он в свое время занимался границей. Я думаю, что с Юрием Хаджимуратовичем они поделятся опытом. У этого опыт больше по безопасности и наведению порядка. У Валерия Павловича более тонкая была работа. У них есть общий язык. Они вместе работали", — сказал Лукашенко.

По его словам, в сферу ответственности новых помощников в том числе будут входить мероприятия на границе. "Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу — не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница — это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", — заявил Лукашенко.

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская осудила решение о закрытии границ, заявив, что таким образом "режим разрушает себя сам".


Алексей Александров, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 октября. Государственное предприятие "Минсктранс" сообщило о приостановке выполнения рейсов по международным маршрутам. "В связи с ограничением на въезд...
 
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