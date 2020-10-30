В Пружанах уволили бастующего соцработника, который учил пенсионеров пользоваться компьютером

Источник материала: Tut.by

26 октября 38-летний работник Пружанского территориального центра соцобслуживания Алексей Карымов присоединился к общенациональной забастовке и не вышел на работу. На следующий день он забрал из учреждения свою трудовую книжку — уволили за прогул.



Фото: Радыё Свабода

Алексей работал в центре соцобслуживания с ноября 2016 года. Первое время на полставки, потом на 0,75, с февраля этого года — полный рабочий день. В госучреждении Алексей вел кружки для пенсионеров: «Компьютер с нуля» и «В контакте с миром».

— Ко мне наши бабушки и дедушки приходили на занятия и обучались компьютерной грамоте. Занятия были в группах по 45 минут, — рассказал мужчина.

Преподаватель в акциях протеста не участвовал, милицией не задерживался, но свои политические взгляды ни от кого не скрывал:

— На занятиях мы никогда не затрагивали политические темы. Я ко всем относился одинаково, не важно, какие у кого политические взгляды. (…) В четверг, 22 октября, меня вызывали к руководству, говорили, чтобы не устанавливал людям телеграм-каналы, не призывал не платить коммуналку. Ну как я могу кого-то призывать к чему-то? Все ведь уже взрослые люди. Да и подписки на телеграм-каналы — это тоже личное дело каждого. А телеграм как мессенджер мы должны проходить на занятиях.

26 октября Алексей присоединился к общенациональной забастовке и не вышел на работу.

— 27 октября я уже забрал трудовую. Уволили меня за прогул — хотя я уведомлял руководство о том, что ухожу на забастовку. Есть даже в телефоне смски, которые я отправлял своему начальнику, что я присоединяюсь к общенациональной забастовке и минимум два дня буду отсутствовать на рабочем месте, — рассказал Алексей.

Он признается, что пока на распутье. К тому, что его забастовка закончится увольнением, он был морально готов, но скучает по своим ученикам.

— Я холост, поэтому мне в финансовом плане немного легче. Единственное, есть у меня котик — вот за него немного переживаю, что один останется, — смеется Алексей. И признается, что ни о чем не жалеет, — Нужно быть честным перед самим собой. Если бы я этого не сделал, то как бы я себя сейчас чувствовал? Это было бы предательством самого себя и всех тех, кто пострадал в этой политической ситуации.

Центр социального обслуживания населения для пружанца был единственным источником заработка. При этом часть своей зарплаты он передавал в помощь задержанных на летних акциях солидарности.

Сейчас Алексей в поисках работы.

— Главное, что есть поддержка от людей, которые у меня учились. Это придает сил и говорит о том, что все я сделал правильно, совесть моя перед этими людьми чиста, — отметил Алексей.

В администрации пружанского центра социального обслуживания населения подтвердили факт увольнения Алексея Карымова за прогул. По словам директора Нелли Педченко, в понедельник он перестал выходить на связь.

— Мы пытались до него дозвониться, поговорить, но он на звонки не отвечал, — сообщила TUT.BY Нелли Георгиевна.