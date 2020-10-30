«Пели песни и ходили с флагом». Двух студенток отчислили из ГрГУ, одна из них вышла на пикет

Источник материала: Tut.by

В Гродно отчислили двух студенток ГрГУ — Маргариту Шишу и Варвару Гринюк. Обе девушки учились на факультете дизайна. Отчисление они связывают со своей гражданской позицией и участием в различных акциях протеста. 29 октября Варвара вышла на одиночный пикет: она стояла с плакатом на крыльце главного корпуса университета. Акция длилась всего 20 минут, потом девушку забрала милиция.





21-летняя Варвара Гринюк училась на третьем курсе специальности «Изобразительное искусство и компьютерная графика». Отчислили ее формально за пропуски.

Девушка говорит, что с начала сентября решила присоединиться к общенациональной забастовке и занятия не посещать. 6 сентября ее задержали на очередном воскресном марше, который проходил в Гродно.





— У меня есть хронические заболевания, которые после моего задержания усугубились, — рассказывает девушка и добавляет, что примерно с середины сентября она готовилась к госпитализации, которая из-за эпидемиологической ситуации несколько раз откладывалась.









— На дни моих пропусков с 17 сентября у меня есть все справки и документы, но показать их я не успела, потому что 14 октября меня отчислили. Именно в тот день, когда я наконец-то легла на операцию. Мне звонили из деканата, я рассказала о своих проблемах со здоровьем, они были в курсе. Я обещала показать все справки, как выйду из больницы, — говорит Варвара.





После того, как девушку отчислили, она столкнулась еще с одной проблемой. До университета она училась на бюджете в Гродненском государственном колледже искусств. Сейчас Варвара должна вернуть деньги за обучение, а это 16 054 рубля. Таких денег у девушки нет.

Со своим отчислением она не согласна, поэтому и вышла на одиночную акцию протеста, которая продлилась всего минут 20. Вскоре на место пикета приехали сотрудники милиции и забрали Варвару и еще одну студентку.

Через некоторое время Варвару из милиции отпустили.





— Мне выписали протокол — и сразу же прошел суд по скайпу. Статья 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Выписали десять базовых. Также подняли документы из РОВД Октябрьского района. Завтра, 30 октября, будет еще один суд — уже за участие в марше 6 сентября, — рассказала Варвара.

Еще одна отчисленная студентка — Маргарита Шиша. О своем отчислении она узнала 28 октября. Девушка училась на 4 курсе факультета дизайна на бюджете. Средний балл за прошлый семестр — 9,4. Девушка получала повышенную стипендию и до этого года претензий, по словам Маргариты, к ней не было.





— В выписке из приказа о моем отчислении написано: «за систематическое неисполнение обязанностей обучающегося, если применялись меры дисциплинарного взыскания». У меня было два выговора и три совета профилактики, на которые меня вызывали в ректорат. Там мне говорили, что я нарушала учебный процесс — речь шла о том, что мы фотографировались около учебного корпуса, пели песни и ходили с флагом во время перемены. Но мы же никому не мешали. Во время перемен все шумят. В одном из выговоров написано, что он — за «противоправные действия и бездействия». Мне говорили, что я участвовала в несанкционированных мероприятиях, но у меня нет протоколов из милиции и нет сведений от правоохранительных органов, что это были незаконные массовые мероприятия.





Девушка рассказывает, что принимала участие в инициативной группе (стачкоме) университета с августа этого года.

— Он появился у нас практически сразу же после выборов. Вернее так: сначала было обращение студентов и преподавателей, которое подписало около двух тысяч человек, потом появился чат ГрГУ, а затем образовался стачком.

Сейчас девушка намерена консультироваться с юристами и оспаривать свое отчисление.

Также, как рассказывают преподаватели университета, часть педагогов открыто поддержала студентов: некоторые вошли также в инициативную группу, многие подписали открытое письмо властям.





— После обращения, которое подписало более двух тысяч человек, и со студентами, и с преподавателями администрация проводила встречи. Тогда обещали, что за гражданскую позицию никого ни увольнять, ни отчислять не будут, но сейчас уже идут разговоры, что наиболее активные могут покинуть стены учреждения образования, — рассказал один из преподавателей вуза.





Есть неофициальная информация о том, что в ГрГУ проходят профилактические советы факультетов, а также решается вопрос об отчислении некоторых студентов.