Туманно, облачно и без дождей. Погода в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет прохладно и пасмурно и немного туманно, но без осадков, обещает pogoda.by.





В субботу до +11°C, облачно с прояснениями, ночью, утром и вечером — туман.

В воскресенье днем облачно с прояснениями, ночью и утром — туманно, а вечером — пасмурно. Днем — до +10°C.

Хороших выходных, друзья!

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