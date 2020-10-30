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Туманно, облачно и без дождей. Погода в Гродно в выходные

30.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в выходные будет прохладно и пасмурно и немного туманно, но без осадков, обещает pogoda.by.


В субботу до +11°C, облачно с прояснениями, ночью, утром и вечером — туман.

В воскресенье днем облачно с прояснениями, ночью и утром — туманно, а вечером — пасмурно. Днем — до +10°C.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в выходные будет прохладно и пасмурно и немного туманно, но без осадков.
 
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