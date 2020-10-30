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Туманно, облачно и без дождей. Погода в Гродно в выходные
30.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно в выходные будет прохладно и пасмурно и немного туманно, но без осадков,
В субботу до +11°C, облачно с прояснениями, ночью, утром и вечером — туман.
В воскресенье днем облачно с прояснениями, ночью и утром — туманно, а вечером — пасмурно. Днем — до +10°C.
Хороших выходных, друзья!
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В Гродно в выходные будет прохладно и пасмурно и немного туманно, но без осадков.
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