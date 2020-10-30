Теплая осень продолжается. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Теплая осень продолжается: в выходные на термометре будет до 10 градусов тепла, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем +8…10 °С. Облачно, дождь.

В воскресенье, в первый день ноября, станет прохладнее — +6…8 °С. Возможен дождь.

Хороших вам выходных, друзья!

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