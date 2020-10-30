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Теплая осень продолжается. Погода в Витебске в выходные
30.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Теплая осень продолжается: в выходные на термометре будет до 10 градусов тепла,
В субботу днем +8…10 °С. Облачно, дождь.
В воскресенье, в первый день ноября, станет прохладнее — +6…8 °С. Возможен дождь.
Хороших вам выходных, друзья!
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В выходные на термометре будет до 10 градусов тепла.
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