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Теплая осень продолжается. Погода в Витебске в выходные

30.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Теплая осень продолжается: в выходные на термометре будет до 10 градусов тепла, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу днем +8…10 °С. Облачно, дождь.

В воскресенье, в первый день ноября, станет прохладнее — +6…8 °С. Возможен дождь.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные на термометре будет до 10 градусов тепла.
 
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