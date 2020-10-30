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Маршрутку № 7 продлят до юго-западного микрорайона

30.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2 ноября маршрутка № 7 поедет до нового юго-западного микрорайона, сообщает Брестский горисполком.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Семерка» будет ездить по маршруту: Вульковская — Колесника — Краснознаменная — Екельчика — Грюнвальдская — Махновича — Мытная — Грибоедова — Сальникова — ТРЦ «Варшавский».

 
 
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По новому маршруту «семерка» поедет с 2 ноября.
 
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