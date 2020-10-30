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ГПК: Белорусов пропускают на территорию нашей страны

30.10.2020 09:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусов пропускают на территорию нашей страны, сообщил TUT.BY утром 30 октября официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Граждан Беларуси на территорию республики пропускают. Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель ГПК.

Другие подробности в ведомстве пока не предоставили.

Тем временем «Минсктранс» сообщил, что с 7.00 30 октября возобновлено выполнение рейсов по международным маршрутам, приостановленное накануне вечером.

При этом в «Минсктрансе» обратили внимание, что въезд на территорию Беларуси временно ограничен для отдельных категорий граждан и рекомендовали искать подробности на сайте ГПК. В «Минсктрансе» пока не смогли ответить на вопрос, какие категории граждан не пропустят на территорию страны.

У МИД страны пока тоже нет подробностей по ситуации.

Что произошло

29 октября во второй половине дня в редакцию стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: их разворачивают на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией.

В Госпогранкомитете вчера сообщили, что из-за эпидемической обстановки временно ограничен въезд из стран-соседок на территорию Беларуси через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц.

«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — заявили в ведомстве.

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

 
Теги: Минск
 
 
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- Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств, - сказал представитель...
 
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