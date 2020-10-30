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В Могилеве мужчине решение об очередных «сутках» заменили штрафом

30.10.2020 10:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчанин, который был задержан 27 сентября во время мирной акции протеста, добился изменения решения решения суда: ему дали 20 базовых штрафа вместо 13 суток ареста. Об этом сообщают правозащитники.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

После акции 27 сентября Василию Салтановичу дали сначала 8 суток ареста, а когда он уже освобождался, его отвезли в РОВД и составили новый протокол, по которому добавили еще 12 суток.

17 октября Василий должен был освободиться после двух административных сроков, однако 16 октября суд Ленинского района г. Могилева добавил к 19 уже отбытым суткам еще 13. После решения суда Салтановичу стало плохо, и его забрали в Могилевскую больницу № 1.

Василий обжаловал постановление об административном аресте в Могилевский областной суд.

29 октября областной суд вынес решение о замене административного ареста 20 базовыми штрафа.

 
Теги: Могилев
 
 
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Суд Ленинского района г. Могилева добавил к 19 уже отбытым суткам еще 13. После решения суда Салтановичу стало плохо и его забрали в Могилевскую больницу № 1.
 
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