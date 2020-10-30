Белорусы могут вернуться на родину

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что граждане Беларуси могут въехать обратно в свою страну. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. По остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае. Так сейчас выглядит ситуация на границе», - пояснил Бычковский.

Как сообщалось вчера, 29 октября, из-за сложившейся эпидемической обстановкой в соседних странах Республика Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Ограничения не распространялись на:

сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.