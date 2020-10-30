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Белорусы могут вернуться на родину

30.10.2020 10:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что граждане Беларуси могут въехать обратно в свою страну. Об этом сообщает БЕЛТА. 

«Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. По остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае. Так сейчас выглядит ситуация на границе», - пояснил Бычковский.

Как сообщалось вчера, 29 октября, из-за сложившейся эпидемической обстановкой в соседних странах Республика Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Ограничения не распространялись на: 

  • сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; 
  • водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; 
  • членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.

 
Теги: Минск
 
 
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Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что граждане Беларуси могут въехать обратно в свою страну.
 
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