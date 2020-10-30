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Белорусы могут вернуться на родину
30.10.2020 10:27 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что граждане Беларуси могут въехать обратно в свою страну. Об этом
«Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. По остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае. Так сейчас выглядит ситуация на границе», - пояснил Бычковский.
Как
Ограничения не распространялись на:
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без ограничений.
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Официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что граждане Беларуси могут въехать обратно в свою страну.
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