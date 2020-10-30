Смертная казнь и институт омбудсмена. О чем говорили на диалоговой площадке в Гродно

Источник материала: Tut.by

Диалоговая площадка в стенах Купаловского университета была посвящена темам конституционной реформы и партийного строительства. Участвовали представители органов власти, правоохранительного блока, общественных объединений, гражданского общества. Экспертом диалоговой площадки выступил губернатор Гродненщины Владимир Караник, сообщает «Гродненская правда».





Уже есть предложения, которые будут оформлены и направлены от области для обсуждения на более высоком уровне. Все участники площадки согласны с тем, что наше государство должно стать президентско-парламентской республикой. Необходимо усиливать роль парламента в решении определенных вопросов и влиянии на жизнь нашей страны. Основная задача в этом направлении — не допустить перекосов и сделать сильной систему противовесов. Именно здесь разворачивается основная дискуссия — по поводу полномочий, которыми должны быть наделены ветви власти.

В этот раз участники дискуссии более подробно остановились на таких вопросах, как целесообразность введения должности уполномоченного по правам человека, уместность отмены смертной казни, расширение круга лиц, имеющих право обращаться в Конституционный суд напрямую, и другие.

Об институте омбудсмена

Заместитель декана юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Авак Вартанян высказал мысль о том, что в нашем государстве необходимо появление такой должности, как уполномоченный по правам человека.

— Институт омбудсмена действует более чем в сотне стран мира, в том числе во всех республиках бывшего Советского Союза. В той или иной степени этот институт регулируется на уровне Конституции либо законодательства, — рассказал Авак Вартанян. — В мировой практике известны три основные модели уполномоченного по правам человека. Определяющими критериями стали место данного института в государственно-правовой системе, вариант назначения либо избрания омбудсмена, подотчетность или подконтрольность тому или иному органу, ветви власти или отсутствие такового. Наиболее распространенной моделью является парламентский омбудсмен, который существует в системе законодательной власти, назначается или избирается парламентом, но не зависит от него.

В каждой стране к уполномоченному по правам человека выдвигаются особые требования, однако основными принципами его деятельности являются независимость, гласность, открытость и доступность для всех граждан, несменяемость в течение всего срока, на который он избирается. Что касается основной функции омбудсмена в нашем государстве, то эксперт видит ее в контроле за деятельностью органов исполнительной власти, в том числе органов местного управления и самоуправления, их должностных лиц.





Караник считает, что это определение должно быть шире, так как иногда человек не может реализовать свои права не из-за того, что органы исполнительной власти препятствуют в этом, а из-за несовершенства законодательства.

— Я всегда считал, что уполномоченный по правам человека должен контролировать соблюдение прав и свобод граждан, а не исполнительную власть. Думаю, основной функцией должен быть анализ соблюдения прав и свобод граждан и информирование о тех препятствиях, которые мешают реализовывать законные права.

Во время общения прозвучала мысль, что в ведение уполномоченного по правам человека можно передать работу с обращениями граждан и юридических лиц либо наделить институт омбудсмена аналитической функцией. В противном случае такая должность будет дублировать уже существующие системы.

Об отмене смертной казни

— Отношение к смертной казни в мире неодинаковое: часть стран сохраняют этот институт в рамках закона, часть не применяют на практике или отменили совсем. Можно сказать, что существует тенденция, связанная с сокращением этого вида наказания. Это показывает и опыт стран-участниц СНГ, — рассказывала завкафедрой теории и истории государства и права Валерия Седельник. — В нашей стране смертная казнь применяется в качестве исключительной меры наказания за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах.

Как отметила эксперт, в целом в мире уменьшается количество видов преступлений, а также круг лиц, к которым может быть применена смертная казнь.

По словам доцента кафедры международного права юридического факультета ГрГУ имени Янки Купалы Оксаны Шупицкой, все, что сопряжено с применением этой меры наказания, представляет собой закрытую информацию. Однако в нашей стране можно проследить тенденцию к сокращению приговоров, предусматривающих смертную казнь.

— Одна из основных причин, почему смертная казнь, на мой взгляд, должна уйти из Уголовного кодекса Республики Беларусь, — это возможность судебной ошибки и невозможность ее исправления. Несмотря на развитие и совершенствование правоприменительной системы, избежать таких историй невозможно. Еще один аргумент против смертной казни — это слабая эффективность в предупреждении преступлений.

Эксперт считает, что решаться этот вопрос может по-разному. Действующая редакция статьи 24 Конституции Республики Беларусь без внесения в нее изменений и дополнений не препятствует смене позиции государства и правоохранительных органов в части применения смертной казни. По мнению исследователей, у решения этого вопроса может быть три варианта.

— Радикальный — это отмена смертной казни путем внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, — пояснила Оксана Шупицкая. — Еще один вариант — сохранение меры наказания, но принятие нормативного акта в соответствии с которым будет приостановлено исполнение смертных приговоров. Третий вариант — принятие нормативного акта о временном приостановлении применения норм Уголовного кодекса, предусматривающих смертную казнь.

Мнения участников дискуссии разделились. Кто-то поддержал отмену смертной казни, кто-то, наоборот, настаивал на ее сохранении. Аргументы в поддержку своих точек зрения оппоненты высказывали разные. Это и принципы гуманизма, и положения Конституции о том, что каждый имеет право на жизнь, и безопасность общества в целом.

— Разделяю мнение, что смертная казнь не предупреждает преступлений, но не предупреждают преступлений и пожизненное заключение, и лишение свободы на 10,15, а то и 20 лет, — отметил заместитель прокурора Гродненского района Виктор Горошко. — Но смертная казнь — весомый аргумент в принципах защиты общества.

Также участники диалоговой площадки рассмотрели возможность заключения человека под стражу только по решению суда, сокращения функций Комитета государственного контроля и другие вопросы.