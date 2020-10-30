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Холод и дожди. Погода в Гомеле в выходные

30.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На эту осень гомельчанам грех было жаловаться. Но совсем скоро все изменится. В выходные, обещает pogoda.by, ничего хорошего на улице нас не ждет.


Фото с сайта stihi.ru

В субботу ветер сменит направление на северо-западное и, как результат, на градуснике всего +10°C и дожди.

В воскресенье снова осадки, а столбик термометра не поднимется выше +8 °C.

Хороших вам выходных — несмотря на погоду!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные ничего хорошего на улице нас не ждет.
 
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