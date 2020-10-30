|
Холод и дожди. Погода в Гомеле в выходные
30.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На эту осень гомельчанам грех было жаловаться. Но совсем скоро все изменится. В выходные,
В субботу ветер сменит направление на северо-западное и, как результат, на градуснике всего +10°C и дожди.
В воскресенье снова осадки, а столбик термометра не поднимется выше +8 °C.
Хороших вам выходных — несмотря на погоду!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные ничего хорошего на улице нас не ждет.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)