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Назначен новый глава минской милиции

30.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Михаил Гриб назначен новым главой ГУВД Мингорисполкома, сообщает 30 октября телеграм-канал «Пул Первого». Он сменил на посту Ивана Кубракова, который вчера получил повышение — стал министром МВД страны.


Фото: «Минск-новости»

В марте 2019 года Михаил Гриб возглавил УВД Витебского облисполкома, ранее главой областной милиции был Иван Кубраков.

Михаилу Грибу 40 лет, он родился в Минске. Окончил Академию МВД и Академию управления при президенте.

Службу начал в 1999 году участковым инспектором Центрального РОВД столицы. Через семь лет был переведен в Минское РУВД, в 2007-м здесь же стал замначальника управления. Работал также заместителем начальника милиции общественной безопасности УВД Минской области, шесть лет был замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД. В 2017 году стал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником милиции общественной безопасности.

Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней.

 
Теги: Минск
 
 
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Михаил Гриб назначен новым главой ГУВД Мингорисполкома.
 
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