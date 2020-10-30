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Назначен новый глава минской милиции
30.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Михаил Гриб назначен новым главой ГУВД Мингорисполкома,
В марте 2019 года Михаил Гриб
Михаилу Грибу 40 лет, он
Службу начал в 1999 году участковым инспектором Центрального РОВД столицы. Через семь лет был переведен в Минское РУВД, в 2007-м здесь же стал замначальника управления. Работал также заместителем начальника милиции общественной безопасности УВД Минской области, шесть лет был замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД. В 2017 году стал заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником милиции общественной безопасности.
Награжден медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» трех степеней.
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Михаил Гриб назначен новым главой ГУВД Мингорисполкома.
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