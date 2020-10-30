Похолодание и туманы. Все о погоде в Бресте в выходные

Источник материала: Tut.by

На смену теплым будням в Брест приходят похолодание и туманы, предупреждает pogoda.by .





В субботу утром на город опустится туман. Видимость составит 400−600 метров. Во второй половине дня прояснится, а столбик термометра поднимется до +9°С, передает AccuWeather . К вечеру опять опустится туман.

В воскресенье обещают густой туман в первой половине дня. Видимость: 200−300 метров. Днем воздух прогреется до +9°С.

Хороших выходных, друзья!

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