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Похолодание и туманы. Все о погоде в Бресте в выходные
30.10.2020 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На смену теплым будням в Брест приходят похолодание и туманы, предупреждает
В субботу утром на город опустится туман. Видимость составит 400−600 метров. Во второй половине дня прояснится, а столбик термометра поднимется до +9°С, передает
В воскресенье обещают густой туман в первой половине дня. Видимость: 200−300 метров. Днем воздух прогреется до +9°С.
Хороших выходных, друзья!
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