Давление администрации или «тишина». Что сейчас происходит среди преподавателей в университетах

Источник материала: Tut.by

Мы уже писали, что происходит в вузах среди студентов. Но не менее важно и то, что сейчас думают и ощущают преподаватели. Идет ли на них давление со стороны администрации? Как и чем они могут помочь студентам? И хотят ли вообще? Нашли преподавателей БГУ, БГУИР, МГЛУ, БГМУ, БНТУ и БГЭУ, которые согласились рассказать, как переживает протесты их сообщество.

Аня ПероваЖурналист TUT.BY

Некоторые преподаватели смогли поделиться информацией исключительно на условиях анонимности, так как реакция на их позицию со стороны администрации уже есть или предполагается, а увольняться не хочется, чтобы остаться помогать студентам. Тем не менее, редакции известны имена всех собеседников.

БГУ: «как будто ничего не происходит»

Сложнее всего найти собеседников было в БГУ: как среди студентов, так и среди преподавателей. Даже те, кто ранее снимался в видеообращениях в поддержку студентов отказывались общаться сейчас на условиях анонимности. Вероятно, это связано с внутренним ограничением на дачу комментариев «от лица БГУ».

Тем не менее, удалось узнать о настроениях преподавателей на факультете журналистики, где, по словам студентов университета, протестные акции среди учащихся одни из самых частых. Похоже, что с преподавателями факультета обратная ситуация. Одна из них, попросив не называть свое имя, заметила: сейчас все ведут себя «как будто ничего не происходит». Женщина назвала это «двоемирием» и «состоянием звенящей тишины», особенно на неделе с 26 октября.



Фото: читатель TUT.BY

На факультете журналистики преподаватели, которые кто поддерживают действующую власть, а есть и те, кто ушел в небольшой отпуск с 26 числа. Некоторые принимают происходящее близко к сердцу и чувствуют себя очень подавленными, разбитыми.

— Наш КПД определенно упал, это точно, — говорит собеседница. — Но часть преподавателей, как я чувствую, сознательно или несознательно, принимает позицию, что ничего не происходит. Хочу верить, что сейчас больше тех, кому сложно, чем тех, у которых все хорошо и которые убеждают, что все «будет как раньше».

Преподавательница журфака призналась, что порой доходит до того, что думаешь, ставить ли лайк студенту: вдруг и за это можно попасть под какую-либо санкцию? «Вчера поставила, так уже была морально готова ко всему», — добавила она.

Евгений Окаев — кандидат химических наук, доцент кафедры аналитической химии химического факультета БГУ. Он согласился поговорить открыто, заметив: «Я решил для себя, что сам ни за что не уйду. Захотят уволить — пусть ищут повод и увольняют».

— Конечно же, общение на темы политики есть. Сделать вид, что ничего не происходит, просто не получается. Ты можешь и не попадать в новости, но новости неизбежно попадают в тебя — во всех смыслах, — уверен собеседник. — Что же до содержания такого общения — кто-то осторожничает, кто-то формулирует свою позицию более откровенно. Но люди говорят об этом практически каждый день.

Сколько преподавателей поддерживает студентов, Евгений точно утверждать не берется:

— Могу отвечать лишь за то, что знаю и видел лично. Активно поддерживают студентов в их политических требованиях немногие, но и о случаях откровенного давления и шантажа мне не известно. Большинство преподавателей, как мне кажется, занимает позицию «пассивного сочувствия» протесту — придерживается в целом тех же убеждений, даже высказывает их открыто, но в отношении действий не проявляет особой активности.

Причины этой осторожности, по мнению доцента, чаще всего связаны не с личной безопасностью или страхом не найти работу после увольнения.

— Человек думает: «Ну ладно, выйду я на забастовку, что это означает? За меня будут вести занятия, выполнять мою работу мои коллеги, только и всего». То есть люди боятся не столько за себя, сколько опасаются подвести людей, с которыми работают и которых уважают, — считает Евгений. — А у тех, кто занимает какую-то руководящую должность, большую или меньшую, к этому добавляется еще страх за вверенный коллектив, который часто складывался не один год, за аспирантов, которыми они руководят: «Уволят меня и поставят неизвестно кого, а с ними что будет?».



Главный корпус БГУ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом собеседник знает, что многие 26 числа не выходили на работу, взяв день за свой счет. А некоторые — в основном это не преподаватели, а научные сотрудники — ушли на больший срок.

— Какого-либо давления со стороны администрации вуза или факультета в отношении лично себя я не заметил, за других говорить не берусь. Хотя моя позиция руководству — и факультетскому, и университетскому — наверняка хорошо известна, в том числе, вероятно, и по публикациям в соцсетях. Думаю, представители администрации, независимо от их взглядов, хорошо понимают, что неприкрытые репрессии против «своих» могут вызвать уже не пассивный, а активный протест со стороны остальных сотрудников.

Судить протестующих студентов Евгений Окаев и вовсе не берется. Преподаватель не считает, что у него есть моральное право поучать, как им отстаивать свои убеждения.

— О моем согласии или несогласии с их линией поведения имело бы смысл говорить, если бы я сам был студентом и находился в том же положении, что и они, — замечет он. — В своем нынешнем положении я могу только поддерживать их морально и защищать, чем могу и как могу.

БГУИР: уходы «по собственному» и критика действий всех сторон

Утром 29 октября стало известно, что декан факультета компьютерных систем и сетей Марина Лукашевич написала заявление по собственному желанию с 1 ноября. Так же поступил проректор по учебной работе Валерий Прытков. В тот же день из БГУИР уволили Майю Гаврюченкову — преподавателя с кафедры гуманитарных дисциплин. Она бастует и принимала участие в записи видеообращения.

Мы пообщались со старшим преподавателем кафедры проектирования информационно-компьютерных систем Василием Перевощиковым и с кандидатом технических наук, доцентом кафедры ПОИТ (программного обеспечения информационных технологий), в прошлом заведующим кафедрой электронных вычислительных машин) Дмитрием Самалём. Они тоже снимались в обращении, но пока остаются на своих должностях.

Василий старался дистанцироваться от политики и до августа 2020 принимал все «как есть». Однако, по словам преподавателя, в августе внезапно оказалось, что Беларусь стала самой опасной страной в Европе, где законы не работают:

— После этого для себя я решил, что нужно бороться, ведь кто если не мы? На мой взгляд, большинство понимают ситуацию в стране и реагируют адекватно: осуждают насилие и переживают за будущее страны.

Дмитрий тоже считает: влиять на ситуацию можно, даже просто четко обозначив свою позицию. Это и прописано, по мнению доцента, в статье 33 Конституции:

— Я же ношу белую ленточку как символ для чего? Не для того чтобы «продаться» Европе или России. А хотя бы для того, чтобы выразить свое требование к властям по соблюдению нашей Конституции этими же товарищами, которые ее и принимали в 1996-м году. Это простейшая, нормальная позиция любого мыслящего человека, живущего в XXI веке в европейской стране. И что мы видим? Что нас стоит арестовывать, бить и притеснять только за сам факт наличия у нас этого требования, как произошло 9 августа прямо на отдельных избирательных участках? Это уже сейчас последовали такие наши действия, как активная забастовка или мирные демонстрации — как ответ на неадекватные акции государственного террора.



Фото: «Радио Свобода»

По вопросу забастовки у преподавателей мнения похожи. Василий Перевощиков считает, что стачка для многих не выход, так как университет является единственным их местом работы, и они боятся его потерять. Дмитрий Самаль эту версию уточняет:

— Часть людей не подписались под забастовкой, потому что нет конкретики. С одной стороны, романтика и борьба за правое дело. С другой — университет все-таки не завод, специфика работы другая, мы не заводчане, которые все вместе приходят четко в 8 утра, а уходят в 5 дня — у каждого из преподавателей свой график и нужно иметь и синхронизировать четкие алгоритмы предпринимаемых действий. Этот момент сдерживает активных людей, которые готовы сделать шаг, но не понимают: а что дальше? Как бастовать? Что я буду делать? Часть студентов не поддерживает забастовку, а значит — присутствует на лекциях. Администрации надо их чем-то занять, значит будут замены твоих занятий — приходить и «демонстративно сидеть» на заменах? Глупо. Есть сдерживающие факторы и помимо невысоких зарплат. Например, что делать с первокурсниками (которые еще даже первую сессию не прошли и среди которых есть масса несовершеннолетних) куда идти, если «попросят» из служебного жилья в «Магистре», которое у некоторых имеется, и так далее. Без оценок собственных рисков бастовать будут только люди с обостренным чувством справедливости, повышенной эмпатией. Что и происходит по факту. Это все очень достойные люди, естественно, но, увы, таких пока не большинство.

Главный недостаток текущей забастовки, по мнению доцента, заключен в том, что к ней различные телеграм-каналы просто призывали, а конкретики никакой не было. Отметим, что Дмитрий Самаль все же принял участие в забастовке, но убеждал коллег, прежде всего, открыто уведомить своего работодателя:

— Я настаивал, что если мы объявляем о своей позиции и переходим в активную фазу действий, то мы должны сперва уведомить своего непосредственного работодателя: следующая неделя как минимум будет проходить в «зоне турбулентности». И это должно быть личное сообщение от каждого преподавателя своему завкафедрой — никакой политики, банальная деловая этика.

Что касается количества «солидарных» преподавателей, как и везде, действует закон Парето:

— Около 20% активных преподавателей есть, — предполагает доцент. — Другое дело, что не все из них заявили о забастовке открыто. У нас есть преподавательский чат — это уже 80 человек тех, кто поддерживает инициативы, — но даже там это сделала только половина. Соответственно, они же и подписались под видеообращением. Причем сейчас в личных сообщениях многие коллеги вуза сокрушаются, что не знали о нашей инициативе и не были указаны в титрах, хоть и готовы были бы подписаться под видео.



Фото: читатели TUT.BY

По словам Дмитрия, среди преподавателей есть группы «активных», «сочувствующих, понимающих и неким образом содействующих движению», но не выходящих из тени, так как их «болевой барьер пока еще не преодолен».

Василий Перевощиков знает не менее 60 сотрудников и преподавателей БГУИР, которые участвовали в записи видеобращения или подписали согласие с ним. При этом далеко не все имеют телеграм для общения или готовы говорить о своей позиции публично. Всего в БГУИР «более 900 преподавателей», как утверждается на официальном сайте.

На этой неделе (с 26 октября. — Прим. TUT.BY) контроль за посещаемостью серьезно усилили. Преподаватели студентов особо не проверяют (говорят, терять драгоценное время лекций на перекличку больших потоков 100−150 человек просто глупо), а вот руководство на учащихся давит. Правда, в отношении преподавателей администрация тоже ведет «воспитательную» работу: «беседы есть». Например, Василию Перевощикову высылали выдержки из Трудового кодекса, где обращали внимание на ограничения на забастовки:

— На мой взгляд, — добавляет преподаватель, — эти ограничения противоречат Конституции Республики Беларусь, где подобных ограничений не предусмотрено. Я думаю, что в ближайшее время будет еще какое-либо действие с их стороны: вызов на беседу, депремирование или просто приказ об увольнении. Подобная ситуация в университете впервые и, очевидно, администрация не была готова к такому.

Для Василия объявление забастовки стало единственным механизмом, как оказаться услышанным:

— Если же реакцией будут увольнения и отчисления вместо поддержки и солидарности, то это скажет только о том, что громкие слова про «престиж работы» и «престиж образования» останутся лишь пустым звуком. Работа в таком университете не будет для меня иметь никакого смысла.

Дмитрий Самаль также добавляет, что в администрации университета адекватные люди, но они оказались заложниками ситуации, выхода из которой практически нет — выполнить политические требования администрация, естественно, не в силах, и даже выражение своих политических взглядов ее членами на стороне, не афишируя их в университете, — это практически моментальное увольнение:

— Юридически, конечно, мы нарушаем трудовое законодательство: кроме того факта, что политические забастовки запрещены, мы не можем даже провести стачку даже по формальным экономическим требованиям. Нам надо было уведомить руководство за две недели, до этого — собрать профсоюз, который у нас проофициальный и из которого все активные люди уже повыходили, одобрить повестку, подготовиться и так далее. Это нереально в текущих условиях. Но, «потерявши голову, по волосам не плачут» — властями не соблюдается ни Конституция, ни Избирательный кодекс, не исполняются процессуальные кодексы (административный и уголовный) — увы, мы тут тоже вынуждены действовать не в юридически чистых рамках.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Василий считает, что студенты все делают верно: «Любая активность и любой протест сейчас работает». У Дмитрия немного иная позиция:

— По локальным вопросам беседовать с администрацией смысл имеет, их можно обсуждать. И лучше это делать без показательных акций, — советует преподаватель. — Если это превращать в «церемониальный» обмен грамотами, то ректорат вынужден будет действовать сугубо в официальных рамках и это полностью теряет какой либо смысл. Хотите неформально договориться? Окей, подошли и поговорили в сторонке по-человечески: мол, сейчас планируется мероприятие минут на 20−30, на таких условиях. Даже если просто ставить перед фактом, но заранее — и уже будет другое отношение к вам. Взаимное уважение и, если хотите, деловая этика должны присутствовать всегда. Не стоит ассоциировать всех людей, которые не совпадают 100% в своих взглядах с вашими, с главным «гарантом» всего происходящего в стране. Он в любом случае уйдет — это вопрос времени, надо исходить из вопроса, а как мы будем все вместе жить после? Поэтому все наши акции должны быть морально чистыми — я противник тезиса достижения цели любыми средствами. Весь мир неотрывно следит за нашим протестом именно благодаря его чистоте, креативности, эстетике и настойчивости. Очень хочется таким его в истории и зафиксировать.

Василий же уверен: администрация университета почти ни за что не отвечает — это показала встреча студентов с ректором, а также официальная позиция администрации БГУИР, выложенная в социальных сетях в начале сентября .

Однако, по словам Василия, все равно остаются моменты, на которые администрация в состоянии повлиять, но она этого не делает:

проводить открытый диалог тогда и таким образом, как этого требуют студенты. Вместо этого закрывается вход на этаж, где ректорат;

не ограничивать право студентов собираться на митинги (опять же, указанное в Конституции). Вместо этого, спускается приказ о запрете несанкционированных мероприятий и не делается попыток наладить диалог, не звучит просьб со стороны администрации предварительно предупреждать о митингах;

поддерживать студентов, которые были арестованы. Вместо этого: отписки и отговорки в стиле «каждый случай нужно рассматривать индивидуально».

Однако не все преподаватели поддерживают студентов. Есть видео случая , когда преподаватель сказал «пошли вон» протестующим.

МГЛУ: забастовка и увольнения преподавателей

Мы уже писали , как обстоят дела с забастовками в этом университете. Как и его учащиеся, сотрудники также заметно активничают. Известно, что преподавателей Анну Аблову, Наталью Дулину и Ксению Каткову уволили. Также распространилась информация об увольнении Юлии Сафроновой, но она пока не подтвердилась.

Аблова снималась в видеообращении преподавателей, Каткова и Сафронова бастовали, Дулина, кроме этого, призывала участвовать в стачке. При этом отчисленных студентов пока нет .

Доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина рассказывала, что под видеообращением подписались около 140 преподавателей и сотрудников. При этом в забастовке участвуют от 20 до 30 из них по разным оценкам. Преподавательница кафедры второго иностранного языка Ксения (имя изменено) считает, что о точном количестве невозможно сказать из-за работы в две смены.

— Большинство преподавателей все же поддерживают бастующих, говорят «какие молодцы». Я тоже бастую, уже несколько дней. Есть пара преподавателей, которые не проводили пары только в понедельник, 26 октября, — объясняет Ксения. — Есть те, кто придерживается итальянской забастовки. При этом многие из моих коллег все же напуганы и нерешительны.

Собеседница говорит, что всегда предлагает свою помощь и просит не замалчивать спорные ситуации, а делиться своими переживаниями, проблемами, чтобы как можно оперативнее мы смогли их решить.

— По рассказам моих студентов, многие преподаватели поддерживают морально. Уже несколько раз собирали деньги на оплату штрафов. Пока случаи давления лично на моих студентов не оказывались, — говорит Ксения. — Мы хотели и до сих пор хотим встречу с администрацией. Даже среди студентов были назначены представители от факультетов. Ребята оставили свои контактные данные. Но администрация сообщила о встрече лишь за два часа до ее начала в официальном телеграм-канале! Ни лично, ни смс, ни звонком, ни еще как-то, а просто в телеграм-канале. Переговоры провалились.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Елена Лукашанец, профессор кафедры общего языкознания, признает, что 27 октября бастовала, о чем прямо и сообщила пришедшим немногочисленным студентам.

— Сегодня (28 октября. — Прим. TUT.BY) на другом факультете была поточная лекция. Собралось человек, как минимум, 70, и я не смогла их просто так отпустить. Правда, я оговорилась, что я бастую, но провожу забастовку в такой, специфической форме: ссылку на свои презентации с учебным материалом я им дала, а обсуждали мы насущные вопросы высшего образования в нашей стране, говорили о том, каким оно должно быть, на мой взгляд. Я рассказала о своих годах учебы, о том, что у нас было неизмеримо больше свободы (и это в тоталитарном обществе, каким тогда был Советский Союз!).

Елена отметила: этот курс у нее авторский, поэтому ей хочется его подать студентам хорошо, качественно.

— Бессрочной забастовки, как некоторые пишут, я не смогу выдержать: во мне постоянно борются преподаватель и гражданин. Если бы все студенты поднялись, я пошла бы за ними, — уверена преподаватель. — Но самой их увлекать за собой как-то неправильно, по-моему.

БГМУ: желание уволиться вслед за отчисленными студентами

Преподаватель, который согласился с нами пообщаться, снялся в видеообращении в поддержку студентов. Юлию Матусевич и Артема Зятикова, которые тоже участвовали в ролике, уже попросили написать заявления по собственному желанию (мы писали об этом здесь и здесь ). Поэтому наш собеседник предпочел остаться анонимным, хотя предполагает, что его увольнение — вопрос времени.

При этом он не считает, что после видеообращения были существенные репрессии в отношении преподавателей. Просто с каждым состоялся разговор с руководством университета и его представителями.

— Два преподавателя, которые в очередной раз открыто обозначили поддержку протестующих студентов, под давлением руководства были вынуждены написать заявление на увольнение по соглашению сторон, — описывает ситуацию собеседник. — Зависимости от кафедр здесь не прослеживается. Скорее, все определяется степенью выражения гражданской активности каждого конкретного сотрудника.



Вечер отчисления студентов из БГМУ. Фото: TUT.BY

В целом собеседник считает, что еще вряд ли можно говорить о каких-то мерах наказания: прошло еще не так много времени с 1 сентября. Большинство преподавателей не ощутили «особого» отношения к «несогласным», помимо двух названных случаев. Каково при этом общее количество преподавателей, поддерживающих протестующих студентов, сказать сложно.

— Структура университета предполагает расположение кафедр на самых различных клинических и теоретических базах по всему городу. Соответственно, кафедры разрозненные и сотрудники общаются друг с другом очень ограниченно, — объясняет собеседник. — По сведениям отдельных коллег с ближайших кафедр складывается впечатление, что поддерживают перемены, выступают против правого беспредела и насилия большинство сотрудников. Однако заявить об этом открыто готовы только десятки.

Солидарные преподаватели в первую очередь выражают свою моральную поддержку студентов. К этому можно отнести ту же запись видеообращения преподавателей после первых задержаний студентов БГМУ. Кроме этого, некоторые преподаватели общаются с пострадавшими с целью оказания им психологической помощи.

— У некоторых также есть желание и готовность поддержать незаконно отчисленных материально. А часть преподавателей в связи с прошедшими 28 октября отчислениями студентов настроены очень решительно, вплоть до увольнения из БГМУ в знак протеста, — признается преподаватель.

Собеседник уверен: каждый, кто решил, что в свете происходящей эскалации насилия, правого беспредела, попыток расправиться с несогласными и подавить любые протестные настроения, уже не просто не может, а не имеет права молчать и не действовать, был изначально готов к любым сценариям, в том числе увольнениям.

— После некоторых высказываний Лукашенко стало понятно, что репрессии в отношении несогласных будут только расширяться, они будут направлены и против студентов, и против преподавателей с активной гражданской позицией. Я считаю, что сейчас уже невозможно держать нейтралитет. Речь не идет о какой-либо политической борьбе, медики и преподаватели на самом деле очень далеки от этого. Речь идет о борьбе против нарушения базовых прав человека, против насилия, против конвейера сфабрикованных дел в отношении мирных протестующих, против скотского отношения к задержанным в ИВС, против избиений и пыток, против давления на всех, кто посмел думать иначе. И никакие сутки, штрафы, отчисления и увольнения наиболее активную часть преподавателей и студентов остановить уже не смогут.

Также 29 октября мы узнали о петиции, обращенной к ректору БГМУ Сергею Рубниковичу. В редакции есть полный текст документа. На 21.00 четверга под ним подписалось 147 сотрудников университета. Они предъявляют такие требования: отменить приказ об отчислении ряда студентов как дискриминирующий их по политическим и гражданским убеждениям; уволить как не справившихся с работой проректора по воспитательной работе Маркауцана В.П. и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью Кибик Н.А.; приступить к формированию в университете атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений.

В случае отказа в удовлетворении требований, подписавшиеся оставили за собой право требовать созыва Совета университета, обращаться в республиканские и международные организации, в том числе академические, с ходатайством о приостановлении членства университета в Болонском процессе за грубое попрание принципа академических свобод, а также добиваться иными законными методами и способами отмены незаконного приказа об отчислении студентов, реализации их прав на образование и компенсацию причиненного морального вреда, настаивать на смене руководства университета, оказавшегося не только не способным в сложной ситуации обеспечить нормальную работу университета, но и безграмотными действиями в сложный социально-политический период для государства спровоцировавшими рост протестных настроений в студенческой среде.

БНТУ: нет бастующих преподавателей и объяснительные за видео

О ситуации в университете рассказала преподаватель БНТУ Светлана (имя изменено). В этом вузе также есть запрет на дачу интервью СМИ, поэтому сотрудники опасаются последствий. «На моем факультете все достаточно прогрессивные», — замечает собеседница. По ее словам, примерно 80% кафедры, где она работает, за народ, а 20% — «за прошлое». Ко второй категории в основном относятся завкафедрами и вышестоящие начальники, а также преподаватели пенсионного возраста.

— Но из большинства сторонников перемен реально активных — где-то 20%. К тому же не всегда их протестные действия касаются БНТУ, некоторые преподаватели ходят на общие марши, — отмечает Светлана. — Студентам тоже всячески помогают, поддерживают, отвечают на вопросы.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Могу сказать за свою кафедру — практически все за перемены, — говорит преподаватель другого факультета Майк (имя изменено). — Есть один, утверждающий, что он вне политики. Информацией по всему факультету я не обладаю, но ситуация, думаю, схожая. Ведь не может быть, что у нас так, а на соседней кафедре диаметрально противоположно. Разговоры идут довольно часто, но где-то на коридоре или еще где-то в непринужденной обстановке. На занятиях, естественно, занимаемся своими делами.

По словам обоих преподавателей, одна из форм поддержки студентов — не отмечать их пропуски или отпускать с занятий пораньше, на акции. Они и сами так делают. Кроме этого, Светлана и еще два преподавателя вместе ходили в РУВД, чтобы попробовать «достать» оттуда студентов без суток и штрафов.

— Преподавателей, которые прямо сказали «я бастую», не было, по крайней мере, о них неизвестно. Но были те, кто делал это неофициально, например, заболев или взяв отгул. Примерно половина студентов не вышла на занятия, многие целыми группами, — объясняет Светлана ситуацию со стачками.

Вероятно, это вызвано тем, что руководство университета и до этого вело «репрессивную» политику. Майк с этим столкнулся еще в период сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Сейчас же давление от администрации в основном ощутили те, кто снялся в видеообращении в поддержку студентов:

— Деканы вызвали всех, кто снимался, 26 октября и требовали письменную объяснительную по двум вопросам: «почему участвовал в видео» и «кто меня уполномочил говорить от имени университета». Я отказался давать письменное объяснение, а устно сказал, что в видео я выразил свою личную гражданскую позицию и ни у кого разрешения на это спрашивать не собираюсь. Примерно половина поступила так же, но некоторые подобное озвучили в объяснительной, — говорит Майк.

Светлана добавляет:

— Также интересовались, кто из руководства занимался организацией.

Женщина замечает: она написала объяснительную принципиально. Целью было не признание вины, а желание лично пообщаться с руководством и донести свою позицию хотя бы в такой форме. В неформальной обстановке декан уходит от разговора и отправляет к проректору или ректору, к которым попасть на прием быстро обычному преподавателю практически невозможно:

— Преподаватели сейчас оказались своеобразным буфером между двух сторон. Руководство не хочет ничего слышать, а студентам сложившаяся ситуация не нравится. А если администрация что-то и говорит, то это только усугубляет ситуацию, потому что белое называется черным и наоборот.

БГЭУ: объяснительные по всем вопросам

О ситуации в этом университете вкратце рассказывает преподавательница БГУЭ Анна (имя изменено). В вузе, судя по всему, на преподавателей идет большое давление, поэтому она предпочла остаться анонимной.

— Давление оказывают разными способами. Чаще всего через рабочие моменты. Например, проводить объединенные занятия с другими преподавателями или переходить в другую аудиторию уже нельзя, хотя месяц назад никто не имел ничего против. Теперь нужно писать объяснительную. И не только по этому поводу, — поясняет собеседница. — Нет студентов на парах — объяснительная, вышел в туалет на паре и тебя в это время проверили — объяснительная и так далее.

Более того, с недавнего времени заведующие кафедрами должны ходить и проверять по аудиториям, на месте ли их преподаватели и подавать эти данные в деканаты. Но после них ходят сотрудники учебного отдела, которые проверяют, насколько верно все подали данные.



Фото: читатель TUT.BY

По словам Анны, в том, что студенты выражают свою гражданскую позицию, обвиняют их:

— Так как у нас, видите ли, проблемы с идеологической работой. Плохо ее выполняем, — недоумевает преподаватель. — Хотя я всегда считала, что мы не идеологи, мы выполняем лишь образовательные функции. А некоторые сотрудники университета начали даже бояться, что их прослушивают: были прецеденты, когда к ним заявлялись проверки почему-то сразу после упоминания острых тем.

При этом, отмечает Анна, в БГЭУ очень мало солидарных преподавателей.

— Не знаю точную цифру, но «по ашчушчэниям», — шутит собеседница, — количество солидарных преподавателей, не скрывающих свою позицию, 3−5% из всего состава. Сейчас мы не можем выйти в открытую забастовку или записать открытое обращение: нас тут же всех уберут. Но мы не хотим, чтобы нашим студентам писали характеристики люди, которые сами их сдают в руки милиции.

Также стали появляться слухи, что декана факультета международных бизнес-коммуникаций Михаила Мишкевича уволили. Но, как описывает Анна, ситуация неоднозначная. По официальным данным, он в отпуске до 30 октября и никто точно не знает, уволен ли он.

Сам Михаил Мишкевич на связь с TUT.BY не выходит.