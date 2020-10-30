Серо и дождливо. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Последние дни этого октября в Могилеве все еще будут относительно теплыми, первые ноября — тоже. При этом небо будет серым, дождливым. По предварительным данным pogoda.by, следующая неделя также будет относительно теплой, но без дождей и без солнца.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 30 октября, будет +8…10°С, облачно, во второй половине суток возможны дожди.

В субботу — +7…10°С, сплошная облачность, возможны дожди.

В воскресенье, 1 ноября, немного похолодает — будет +5…9°С. В остальном погода существенно не изменится: сплошная облачность, дождливо.

В понедельник также будет +5…9°С, сплошная облачность. Днем возможен дождь.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY .