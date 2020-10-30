|
Серо и дождливо. Погода в Могилеве в выходные
30.10.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последние дни этого октября в Могилеве все еще будут относительно теплыми, первые ноября — тоже. При этом небо будет серым, дождливым. По
Сегодня, 30 октября, будет +8…10°С, облачно, во второй половине суток возможны дожди.
В субботу — +7…10°С, сплошная облачность, возможны дожди.
В воскресенье, 1 ноября, немного похолодает — будет +5…9°С. В остальном погода существенно не изменится: сплошная облачность, дождливо.
В понедельник также будет +5…9°С, сплошная облачность. Днем возможен дождь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последние дни этого октября в Могилеве все еще будут относительно теплыми, первые ноября - тоже.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)