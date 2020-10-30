На 13,5 млн долларов. Через Беларусь в Россию везли огромную партию гашиша

Источник материала: Tut.by

Витебские таможенники пресекли ввоз в Беларусь из Латвии 668 кг гашиша, рассчитанного на 3,3 млн доз. Это самая крупная партия гашиша, выявленная за последние 10 лет, сообщает ГТК.





Наркотик спрятали в морском контейнере, который везли на фуре из Риги через пункт пропуска «Урбаны» в Верхнедвинском районе.

По документам, которые предоставил 44-летний водитель, в контейнере находилась партия пестицидов. Груз предназначался для российского получателя.

Среди бочек с пестицидами находились коробки с гашишем. Всего насчитали 668 кг наркотика, на черном рынке такая партия стоит около 13,4 млн долларов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств). Водитель задержан. Силовики устанавливают всю цепочку задействованных лиц.



