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На 13,5 млн долларов. Через Беларусь в Россию везли огромную партию гашиша
30.10.2020 12:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские таможенники пресекли ввоз в Беларусь из Латвии 668 кг гашиша, рассчитанного на 3,3 млн доз. Это самая крупная партия гашиша, выявленная за последние 10 лет,
Наркотик спрятали в морском контейнере, который везли на фуре из Риги через пункт пропуска «Урбаны» в Верхнедвинском районе.
По документам, которые предоставил 44-летний водитель, в контейнере находилась партия пестицидов. Груз предназначался для российского получателя.
Среди бочек с пестицидами находились коробки с гашишем. Всего насчитали 668 кг наркотика, на черном рынке такая партия стоит около 13,4 млн долларов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328−1 УК (Незаконное перемещение через границу наркотических средств). Водитель задержан. Силовики устанавливают всю цепочку задействованных лиц.
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Наркотик спрятали в морском контейнере, который везли на фуре из Риги через пункт пропуска «Урбаны» в Верхнедвинском районе.
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