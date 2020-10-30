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Караеву, Кубракову, Барсукову и Грибу вручили новые генеральские погоны
30.10.2020 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко представил личному составу новых министра внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба, а также вручил генеральские погоны.
© Photo : МВД Беларуси
"Президент вручил генеральские погоны новому министру Ивану Кубракову, Юрию Караеву и Александру Барсукову - генерал-лейтенанта милиции, Михаилу Грибу - генерал-майора милиции", - сообщил Telegram-канал "Пул Первого".
В Беларуси появился еще один генерал - это новый начальник минской милиции Гриб, который стал одним из самых молодых офицеров с генеральскими погонами в стране. Назначенному сегодня начальнику ГУВД 38 лет. На должность начальника столичной милиции он пришел с поста главы УВД Витебской области. Да сегодняшнего он имел звание полковника.
Бывший министр Юрий Караев и его бывший заместитель Александр Барсуков повышены в званиях - они теперь будут носить погоны генерал-лейтенанта. Аналогичные погоны получил и новый министр внутренних дел Иван Кубраков.
Последует
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В Беларуси с сегодняшнего дня появился еще один генерал - это новый начальник минской милиции Михаил Гриб.
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