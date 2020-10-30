Лукашенко представил коллективу МВД новых министра и начальника ГУВД Мингорисполкома

Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 октября. Александр Лукашенко 30 октября представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД Мингорисполкома Михаила Гриба.

"Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависит и стабильность, и благополучие наших людей, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Я рад именно в этом составе представить новых министра внутренних дел и начальника ГУВД Минска, а также поблагодарить прежних руководителей, которые продолжат службу на благо нашей Беларуси и народа".

По словам Лукашенко, Кубраков прошел путь от милиционера-водителя одного из минских райотделов до начальника ГУВД Мингорисполкома, непосредственно работал с людьми в должности участкового милиционера, возглавлял Заславский РОВД, УВД Витебского облисполкома. "Именно благодаря организации оперативно-служебной деятельности, тому, как грамотно распределены силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий", — заявил Лукашенко.

Он сообщил, что при выборе нового министра обсуждалось около десятка кандидатур. "За последнее время выросло новое поколение представителей силового блока, достойных занимать высокие государственные посты", — сказал Лукашенко и добавил, что Кубраков сможет передать свои опыт и хорошее знание ситуации в столице новому начальнику ГУВД Мингорисполкома Грибу.

Говоря о бывшем главе МВД Юрии Караеве, Лукашенко охарактеризовал его как человека преданного и искреннего в служении государству и народу, который внес колоссальный вклад в реорганизацию и усиление боевой готовности внутренних войск и органов внутренних дел, в полном объеме выполнил стоящие задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

"Он преданный государственным интересам, ответственно подходит к решению поставленных задач, прислушивается к мнению специалистов, — сказал Лукашенко. — Он никогда не самоустранялся от решения проблем, не боялся брать ответственность на себя, при этом даже чрезмерно. Он обладает высокой степенью организованности и работоспособности".

Что касается бывшего заместителя главы МВД Александра Барсукова, который 29 октября был назначен помощником Лукашенко по Минску, то он, по словам Лукашенко, всей своей службой показал наглядный пример подготовки руководящих кадров в стране. "В том числе благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение, защитить общество, каждого гражданина от любых посягательств", — сказал Лукашенко Барсукову.

Он вручил Кубракову, Караеву и Барсукову погоны генерал-лейтенанта милиции, Грибу — генерал-майора милиции.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко представил коллективу МВД новых министра и начальника ГУВД Мингорисполкома Минск, 30 октября. Александр Лукашенко 30 октября представил коллективу Министерства внутренних дел нового министра Ивана Кубракова и начальника ГУВД...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.