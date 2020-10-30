Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 октября. Студенты Белорусского государственного университета 30 октября собрались возле главного корпуса и юридического факультета вуза, чтобы поздравить БГУ с 99-летием и поддержать отчисленных студентов и уволенных преподавателей.

В студенческих телеграм-каналах появляются соответствующие фото и видео: собравшиеся аплодируют, поют "Купалинку" и другие белорусские песни. Многие держат в руках плакаты: "Наш подарок — совесть", "Когда уже отчислите?", "В моей биографии не будет написано "терпила", "Мы — Аня Новик" и другие. Студентов угощают пиццей.

По сообщениям студенческих телеграм-каналов, акции солидарности с отчисленными сегодня планируют провести в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, Минском государственном лингвистическом университете, Белорусском государственном экономическом университете, Белорусском государственном медицинском университете, Белорусском национальном техническом университете, Белорусском государственном университете физической культуры и некоторых других вузах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В день рождения БГУ возле вуза проходит акция солидарности с отчисленными студентами и уволенными сотрудниками Минск, 30 октября. Студенты Белорусского государственного университета 30 октября собрались возле главного корпуса и юридического факультета вуза, чтобы...

Ирина Турчина, БелаПАН.