ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Меня преследовали». Бывший замначальника Витебского ИВС, уволившийся после выборов, уехал из Беларуси

30.10.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший замначальника Витебского ИВС, майор Сергей Ковриго, уволившийся из милиции после выборов президента, уехал из Беларуси. Он заявил TUT.BY, что отъезд связан с преследованием: «Меня уже однажды задержали — прямо возле подъезда, 8 часов я провел в камере РОВД. Оштрафовали за появление в общественном месте в нетрезвом виде. Есть основания думать, что это было бы не последнее задержание. Поэтому я был вынужден покинуть страну».


Сергей Ковриго. Фото: личный архив

По словам Сергея Ковриго, ночью с 2 на 3 октября его задержали сотрудники Октябрьского РОВД Витебска возле подъезда своего дома.

— Я был на торжестве в ресторане, вернулся домой на такси. Только вышел из него, как в шаге от подъезда меня задержали и повезли в райотдел. Это не стало для меня неожиданностью: накануне из нескольких источников я узнал, что меня планируют задержать. После увольнения из милиции я предполагал, что меня будут преследовать и провоцировать на совершение, допустим, мелкого хулиганства или неповиновения милиции. Поэтому я полностью контролировал свое поведение.

В милиции на Сергея Ковриго составили протокол за нарушение ч. 1 ст. 17.3 КоАП (Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

— Однако я никак не мог оскорбить «человеческое достоинство и общественную нравственность», так как при задержании имел опрятный внешний вид, не шатался в стороны, прилично себя вел, не совершал никаких противоправных действий, — говорит Сергей Ковриго.

В РОВД он попросил, чтобы пригласили адвоката.

— Однако эту просьбу проигнорировали. Потом я провел в этом райотделе 8 часов в камере для задержанных. В нарушение всех ведомственных приказов в ИВС меня не доставили, — считает бывший замначальника изолятора.

За нарушение ч. 1 ст. 17.3 КоАП Сергей Ковриго получил штраф — 5 базовых (135 рублей). Административное дело 5 октября рассмотрел начальник Октябрьского РОВД Дмитрий Бродавко.

Бывший милиционер обжаловал это решение в суде.

— Согласно рапорту и протоколу задержания, меня задержали в 3.00, а по протоколу медосвидетельствования мое освидетельствование началось раньше — в 2.56. Ознакомиться с материалами дела мне под различными предлогами не давали, а потом выяснилось, что его вообще рассмотрели без меня.

Сергей Ковриго считает, что этим все не закончится:

— Считаю, мое задержание было незаконным. У меня была информация, что одним задержанием все не закончится, что меня и дальше будут преследовать. Поэтому я вынужден временно уехать из Беларуси.

Напомним, Сергей Ковриго проработал в милиции 23 года. Начинал службу в ППС, потом был участковым, работал в угрозыске в Первомайском РОВД. Последние пять с половиной лет был замначальника Витебского ИВС. В конце августа майор уволился. До окончания контракта не дослужил 5 месяцев.

— Я осознанно решил уволиться из органов. Правоохранители должны руководствоваться в своей работе нормами права и соблюдать их. […] Стало совсем невмоготу. Когда-то приходит конец человеческому терпению. На мое решение уволиться повлияло то, что сейчас происходит в стране: верховенства права нет, — говорил ранее Сергей Ковриго.

Читайте также
«В знак протеста проглотил металлические предметы». Экс-начальник угрозыска оказался в карцере на Окрестина
​​​​
«Попросил протокол — засадили по печени». Как подполковник МВД и сотрудник Минюста оказался в РУВД 11 августа
​​​​​

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Есть основания думать, что это было бы не последнее задержание. Поэтому я был вынужден покинуть страну».
 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко представил коллективу МВД новых министра и начальника ГУВД Мингорисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика