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Проволока на рельсах помешала движению двух поездов. Возбуждено уголовное дело
30.10.2020 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Проволока на рельсах стала причиной задержки двух поездов. Возбуждено уголовное дело, сообщает
Утром 29 октября неизвестный замкнул металлическим проводом пару рельсов на железнодорожном полотне вблизи деревни Тевли Кобринского района. Это привело к незапланированной остановке поезда Барановичи — Брест из-за внештатного срабатывания сигнализации.
После остановки поезда злоумышленник, сообщает СК, открыл кран и развоздушил тормозную систему поезда.
В итоге поезд Барановичи — Брест и пассажирский за ним прибыли на станции с опозданием.
Возбуждено уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения. Санкция статьи предусматривает штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Личность подозреваемого устанавливается.
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