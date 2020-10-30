Проволока на рельсах помешала движению двух поездов. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Проволока на рельсах стала причиной задержки двух поездов. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК .





Утром 29 октября неизвестный замкнул металлическим проводом пару рельсов на железнодорожном полотне вблизи деревни Тевли Кобринского района. Это привело к незапланированной остановке поезда Барановичи — Брест из-за внештатного срабатывания сигнализации.

После остановки поезда злоумышленник, сообщает СК, открыл кран и развоздушил тормозную систему поезда.





В итоге поезд Барановичи — Брест и пассажирский за ним прибыли на станции с опозданием.

Возбуждено уголовное дело за умышленное приведение в негодность путей сообщения. Санкция статьи предусматривает штраф, арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Личность подозреваемого устанавливается.