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Минсктранс возобновляет международные рейсы

30.10.2020 13:15 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 7:00 30 октября Минсктранс возобновляет международные перевозки. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале. 

Белорусское транспортное предприятие обратило внимание, что въезд на территорию Беларуси временно ограничен для отдельных категорий граждан.

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте Госпогранкомитета РБ. 

Прокомментировал ситуацию начальник автовокзала г.Бреста Николай Радюксообщает «Вечерний Брест». По его словам, все начинает налаживаться, рейсы в Польшу возобновляются, уехали автобусы в Тересполь и Вроцлав.

Однако с Украиной ситуация хуже: «что касается Украины, здесь ситуация следующая. Вчера автобус на Ковель стартом из Бреста в 23:00 не ушел, сегодня в этом же направлении стартом в 6:55 - тоже не отправился. Не уйдет и рейс на Львов, который должен был отправляться из Бреста в 11:20. Но сейчас идут постоянные переговоры, и, на мой взгляд, все постепенно восстанавливается». 

Напомним, как сообщалось вчера, 29 октября, из-за сложившейся эпидемической обстановкой в соседних странах Республика Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Сегодня утром представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский рассказал, что граждане Беларуси могут въехать обратно в свою страну.

 
Теги: Брест
 
 
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С 7:00 30 октября Минсктранс возобновляет международные перевозки. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале. 
 
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