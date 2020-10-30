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Минсктранс возобновляет международные рейсы
30.10.2020 13:15 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 7:00 30 октября Минсктранс возобновляет международные перевозки. Об этом организация
Белорусское транспортное предприятие обратило внимание, что въезд на территорию Беларуси временно ограничен для отдельных категорий граждан.
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Прокомментировал ситуацию начальник автовокзала г.Бреста Николай Радюк,
Однако с Украиной ситуация хуже: «что касается Украины, здесь ситуация следующая. Вчера автобус на Ковель стартом из Бреста в 23:00 не ушел, сегодня в этом же направлении стартом в 6:55 - тоже не отправился. Не уйдет и рейс на Львов, который должен был отправляться из Бреста в 11:20. Но сейчас идут постоянные переговоры, и, на мой взгляд, все постепенно восстанавливается».
Напомним, как
Сегодня утром представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский
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С 7:00 30 октября Минсктранс возобновляет международные перевозки. Об этом организация сообщила в своем Telegram-канале.
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