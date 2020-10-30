Только военные: Лукашенко пояснил, кто и почему будет помощниками в областях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко завил, что на должность своих помощников в область будет впредь назначать только военных.

"Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники Президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", - завил глава государства в пятницу в Минске, сообщает БелТА .

Глава государства на неделе назначил помощником президента по Брестской области государственного секретаря Совбеза Валерия Вакульчика, экс-главу МВД Юрия Караева - помощником в Гродненскую область, бывшего замминистра внутренних дел Александра Барсукова - помощником президента по Минску.

Последует

Читайте также: