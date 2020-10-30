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Только военные: Лукашенко пояснил, кто и почему будет помощниками в областях

30.10.2020 13:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко завил, что на должность своих помощников в область будет впредь назначать только военных.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники Президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", - завил глава государства в пятницу в Минске, сообщает БелТА.

Глава государства на неделе назначил помощником президента по Брестской области государственного секретаря Совбеза Валерия Вакульчика, экс-главу МВД Юрия Караева - помощником в Гродненскую область, бывшего замминистра внутренних дел Александра Барсукова - помощником президента по Минску.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Назначенные недавно помощники Президента - инспекторы по Брестской, Гродненской областям и Минску - должны обеспечить в регионах порядок и дисциплину.
 
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