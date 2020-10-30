|
Только военные: Лукашенко пояснил, кто и почему будет помощниками в областях
30.10.2020 13:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко завил, что на должность своих помощников в область будет впредь назначать только военных.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники Президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак", - завил глава государства в пятницу в Минске, сообщает
Глава государства на неделе
Последует
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Назначенные недавно помощники Президента - инспекторы по Брестской, Гродненской областям и Минску - должны обеспечить в регионах порядок и дисциплину.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)