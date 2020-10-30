Под ним мог бы поместиться 11-этажный дом. Как проходит строительство нового автомобильного моста в Гродно

Источник материала: Tut.by

Рабочие в Гродно соединяют пролетным строением будущего автомобильного моста оба берега Немана. Для этого будут использоваться понтоны, которые подвезут это строение и переправят наверх для монтажа. Ближе к зиме специальная техника участников строительства пойдет по новому четырехполосному полотну с обоих направлений. К этому времени начнутся работы от моста к будущей развязке около микрорайона Вишневец. Как проходит строительство нового автомобильного моста в Гродно, показывает «Гродненская правда».













Мостовики трудятся практически без выходных, в две смены. Объем работ серьезный. Нужно демонтировать крупное и многотонное бетонное сооружение.

Если сравнить реконструкцию Старого моста в историческом центре Гродно, которая была проведена в рекордно короткие сроки — менее чем 9 месяцев, здесь объемы работ больше в несколько раз.













Реконструкция моста — важный этап строительства большого объездного кольца вокруг Гродно. Первый его участок свяжет районы Вишневец, Южный и Ольшанка с трассой М6 и промышленной зоной в районе ОАО «Гродно Азот». Длина обновленного моста составит около 240 метров, а ширина существенно возрастет — до 17,5 метра. Проектом предусмотрены по две полосы движения в каждую сторону, широкие и комфортные тротуары, велодорожка. Высота над уровнем Немана составит около 32 метров — под мостом мог бы поместиться 11-этажный жилой дом.







