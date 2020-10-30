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В Беларуси за сутки 970 новых инфицированных COVID-19
30.10.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Выздоровели и выписаны 85 982 пациента (650 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов (четыре за последние сутки).
Всего проведено 2 470 207 тестов (26 045 за последние сутки). Из всех тестов 3,7% — положительные.
Из-за эпидемиологической обстановки для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд в Беларусь из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Белорусов домой пропускают.
Часть отделений больниц в стране уже
В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.
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Выздоровели и выписаны 85 982 пациента (650 за последние сутки), умерли 977 пациентов (четыре за последние сутки).
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