В Беларуси за сутки 970 новых инфицированных COVID-19

Источник материала: Tut.by

По свежим данным Минздрава на 30 октября, в Беларуси 97 499 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 970 новых инфицированных.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 85 982 пациента (650 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов (четыре за последние сутки).

Всего проведено 2 470 207 тестов (26 045 за последние сутки). Из всех тестов 3,7% — положительные.

Из-за эпидемиологической обстановки для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд в Беларусь из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Белорусов домой пропускают.

Часть отделений больниц в стране уже перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19. Из-за эпидемиологической ситуации в Минске приостанавливают плановую медпомощь для пациентов с хроническими кардиологическими заболеваниями. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь.

В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.