Лукашенко: Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко обозначил тактику властей по поводу протестов. Фрагмент встречи опубликовал близкий к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого». 30 октября Лукашенко представил коллективу нового главу МВД Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать, — заявил Александр Лукашенко.