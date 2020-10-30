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«Так надо». Журналисты ждали на Окрестина задержанную коллегу - четверых увезли силовики в балаклавах

30.10.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из ЦИП на Окрестина сегодня должна выйти журналист Onliner Дарья Спевак. Ее ждали коллеги и друзья, но подъехал бус и четверых журналистов увезли силовики в балаклавах.

Около ЦИП на Окрестина сегодня задержали трех сотрудников Onliner — это фотографы Влад Борисевич, Александр Ружечка и видеооператор Игорь Деменков. Задержан также сотрудник БелаПАН и внештатный сотрудник TUT.BY Денис Жук.

— Мы стоим в парке недалеко от ЦИП, встречаем коллегу Дарью Спевак — с цветами, шариками. Вдруг неожиданно подъехал серый бус, вышли силовики в балаклавах. Стали нас снимать. Спросили, что делаем, мы объяснили. Они увели в микроавтобус наших коллег с камерами. На вопрос: «Почему?» люди в масках ответили: «Так надо». Наши коллеги не сопротивлялись, их куда-то увезли. Это какой-то сюрреализм, — рассказала TUT.BY журналистка Onliner Настасья Занько.

Журналистов увезли в Московское РУВД Минска. Там у них проверили документы и отпустили.

Напомним, Дарью Спевак из Onliner судили 19 октября. Ее задержали 17 октября во время работы на студенческом марше и «доставили в отделение для проверки документов». Кроме нее задержали Вадима Замировского и Всеволода Зарубина, которые работают для двух изданий — TUT.BY и БелаПАН. Против журналистов начали административный процесс по ст. 23.34 КоАП (Участие в несанкционированных мероприятиях) и 23.4 КоАП (Неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

Суд наказал Дарью Спевак 13 сутками ареста, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина — 15 сутками.

 
Теги: Минск
 
 
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Из ЦИП на Окрестина сегодня должна выйти журналист Onliner Дарья Спевак. Ее ждали коллеги и друзья, но подъехал бус и четверых журналистов задержали.
 
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