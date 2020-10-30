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«Так надо». Журналисты ждали на Окрестина задержанную коллегу - четверых увезли силовики в балаклавах
30.10.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из ЦИП на Окрестина сегодня должна выйти журналист Onliner Дарья Спевак. Ее ждали коллеги и друзья, но подъехал бус и четверых журналистов увезли силовики в балаклавах.
Около ЦИП на Окрестина сегодня задержали трех сотрудников Onliner — это фотографы Влад Борисевич, Александр Ружечка и видеооператор Игорь Деменков. Задержан также сотрудник БелаПАН и внештатный сотрудник TUT.BY Денис Жук.
— Мы стоим в парке недалеко от ЦИП, встречаем коллегу Дарью Спевак — с цветами, шариками. Вдруг неожиданно подъехал серый бус, вышли силовики в балаклавах. Стали нас снимать. Спросили, что делаем, мы объяснили. Они увели в микроавтобус наших коллег с камерами. На вопрос: «Почему?» люди в масках ответили: «Так надо». Наши коллеги не сопротивлялись, их куда-то увезли. Это какой-то сюрреализм, — рассказала TUT.BY журналистка Onliner Настасья Занько.
Журналистов увезли в Московское РУВД Минска. Там у них проверили документы и отпустили.
Напомним, Дарью Спевак из Onliner
Суд наказал Дарью Спевак 13 сутками ареста, Вадима Замировского и Всеволода Зарубина — 15 сутками.
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«Так надо». Журналисты ждали на Окрестина задержанную коллегу - четверых увезли силовики в балаклавах
Из ЦИП на Окрестина сегодня должна выйти журналист Onliner Дарья Спевак. Ее ждали коллеги и друзья, но подъехал бус и четверых журналистов задержали.
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