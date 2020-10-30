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Лукашенко дал последнее предупреждением участникам протестов
30.10.2020 14:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Отступать никто не собирается и отступать уже некуда, сообщил сегодня Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД,
Президент отметил, что красную линию уже пересекли по многим направлениям.
«С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», - обратился глава государства к тем, кто «дестабилизирует инфраструктуру государства».
Лукашенко заявил, что говорит это открыто, чтобы все понимали его решительность.
«Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», - продолжил президент.
По его словам, беспорядки в стране подходят к последнему этапу – радикализации, поэтому теперь «реагировать нужно красиво, чтобы комар носа не подточил».
«И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение», - подытожил глава государства.
Напомним, вчера Александр Лукашенко
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Отступать никто не собирается и отступать уже некуда, сообщил сегодня Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД,
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