Лукашенко дал последнее предупреждением участникам протестов

Отступать никто не собирается и отступать уже некуда, сообщил сегодня Александр Лукашенко на встрече с коллективом МВД, передает БЕЛТА.

Президент отметил, что красную линию уже пересекли по многим направлениям.

«С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук», - обратился глава государства к тем, кто «дестабилизирует инфраструктуру государства».

Лукашенко заявил, что говорит это открыто, чтобы все понимали его решительность.

«Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», - продолжил президент.

По его словам, беспорядки в стране подходят к последнему этапу – радикализации, поэтому теперь «реагировать нужно красиво, чтобы комар носа не подточил».

«И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение», - подытожил глава государства.

Напомним, вчера Александр Лукашенко прокомментировал общественно-политическую ситуацию в соседних странах - Польше, Литве и Украине. По его словам, Анжей Дуда сфальсифицировал выборы, в Литве оппозиция выиграла выборы, а Владимир Зеленский проиграл на выборах в местное самоуправлени.