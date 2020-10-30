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Уволенная из МГЛУ преподаватель Наталья Дулина: По сути, меня уволил Лукашенко — остальные лишь исполняют его приказы

30.10.2020 14:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 октября. Собравшиеся возле Минского государственного лингвистического университета встретили аплодисментами вышедшую из МГЛУ Наталью Дулину — доцента кафедры итальянского языка. Они скандировали: "Дулина, мы гордимся!", "Спасибо!", "Жыве Беларусь!", "Саша, ты отчислен!".

Дулина сообщила БелаПАН, что ее увольняют из вуза вместе с еще двумя преподавателями. "Приказ о моем увольнении есть, я его еще не подписала, потому что нахожусь в забастовке", — сказала она.

"По сути, меня уволил Лукашенко своими словами 27 октября. Остальные лишь наперегонки исполняют его приказы", — добавила Дулина.

27 октября на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания Лукашенко потребовал отчислить бастующих и протестующих студентов и преподавателей. "Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю: никого не просите и не уговаривайте — это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать".

30 октября около 200 человек собрались у входа в МГЛУ, чтобы поддержать отчисленных и уволенных. Они пришли с плакатами с надписями "Вы никогда не найдете достойную замену", "Остановите увольнения!", "Остановите отчисления!", "Личное мнение — не повод для увольнения", "А кто нас завтра учить будет?".

По словам родителей студентов, которые находятся в списках на отчисление (около 15 человек), они пришли сюда, чтобы подписать обращение к новому ректору Наталье Лаптевой с требованием пересмотреть решение руководства в отношении уволенных преподавателей и отчисляемых студентов, а также не допускать впредь давления на профессорско-преподавательский состав за политические взгляды и гражданскую позицию.

Акция возле МГЛУ длилась примерно 45 минут. Происходящее снимали на видеокамеру силовики в штатском.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 октября. Собравшиеся возле Минского государственного лингвистического университета встретили аплодисментами вышедшую из МГЛУ Наталью Дулину —...
 
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