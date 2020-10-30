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«Я выбираю совесть». Из ГрГУ увольняется доцент

30.10.2020 14:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гродненский фотограф, преподаватель кафедры журналистики ГрГУ им. Я. Купалы, кандидат исторических наук, доцент Сергей Морозов принял решение уволиться из университета с 1 ноября.


Он опубликовал в Instagram заявление на имя ректора Ирины Китурко, где объяснил причины своего решения:

— Немагчыма плённа працаваць на ніве адукацыі і навукі ва ўмовах, калі адбываецца пераслед з мэтай дыскрэдытацыі як выкладчыка за асабістую думку, меркаванне, адрознае ад «генеральнай лініі».


Сергей Морозов не согласен с тем, что студентов и преподавателей по всей стране увольняют за то, что они реализуют конституционное право на свободу мнений и митингов, когда сверху дают «карт-бланш на зверское применение силы» в отношении мирного населения, когда людей делят на «красных» и «белых», мол, сейчас такое время, когда каждому нужно выбирать дорогу, по которой он будет идти.

— Я выбираю совесть, — написал фотограф.

Декан кафедры, по словам Сергея, поставил визу на этом заявлении. Он уже подписал обходной лист, в понедельник заберет трудовую.

Сергей не исключает, что вернется к преподавательской деятельности, но когда, как и где — это вопрос будущего.

В августе, после президентских выборов фотограф в знак протеста против насилия выбросил в мусорный бак все грамоты и дипломы, которыми его награждали силовые структуры за совместную работу — он снимал для них социальную рекламу.

 
 
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«Немагчыма плённа працаваць на ніве адукацыі і навукі ва ўмовах, калі адбываецца пераслед з мэтай дыскрэдытацыі як выкладчыка за асабістую думку, меркаванне,...
 
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