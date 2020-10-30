«Это не случайность, задержано 10 соседей». Жильцы минского дома считают, что причина - их активная позиция

Источник материала: Tut.by

Сначала жителей дома по улице Притыцкого, 97, в Минске объединили дворовые ярмарки и чаепития, а теперь — сбор передач соседям, которые находятся в изоляторе. За несколько дней задержали 10 человек, всех при разных обстоятельствах, но наши собеседники уверены: это делается целенаправленно, уж слишком активный их дом.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Договариваясь на встречу с журналистом TUT.BY, жители дома по улице Притыцкого, 97, предлагают встретиться на нейтральной территории, опасаясь, что и она может закончиться очередным задержанием.

— Вот этот бусик стоял возле дома днем, — наши собеседники показывают на телефоне авто, в нем, по их словам, сидели люди в черном с красно-зелеными повязками. — Когда соседка вышла выгулять собаку, они ее забрали, прямо с собакой.

Так десятый житель дома был задержан за несколько часов до встречи с журналистом. Сегодня утром фамилия и имя этой женщины появились в списке тех, кто находится на Окрестина. В целях безопасности некоторые жильцы просят изменить свои данные. Все личные данные героев публикации и задержанных есть в редакции.



Камера сняла соседку, которая вышла выгулять собаку, но была задержана неизвестными.

— Раньше было весело, а теперь какая-то ж… — объясняет парень, который представляется Кастусем. — Сначала мы ходили грустные, что нас никто не замечает, у всех борьба, а наши ленточки никто не срезал. Теперь опасаемся, конечно.

На ярмарках собрали почти 2 тысячи рублей: избитому на акции и соседке на лечение

Это сейчас в доме по Притыцкого проходят чаепития, ярмарки, весь двор в бело-красно-белых ленточках, а до 9 августа жильцы многоэтажки не знали друг друга и никак не могли собраться, чтобы выбрать нового председателя товарищества.

— Это было проблемой, — улыбаются Павел и Дмитрий.

Результаты выборов все изменили, окна дома выходят прямо на метро «Каменная Горка», жильцы видели, как разгоняли протестующих, как их жестко задерживали, избивали и стреляли.

— Возле нашего дома постоянное движение. Если люди убегают, то через него. Мы открывали подъезды, еще в августе прятали людей у себя в квартирах, — вспоминают жильцы.



Соседи говорят, что стали больше проводить времени во дворе после 9 августа. Фото представлено жильцами

А дальше, говорят, все получилось само собой: вышли во двор и стали знакомиться.

— Как-то возвращалась вечером домой, вижу, вяжут ленточки, спрашиваю у ребят: «Что за движ-париж?». Они сказали: «Мы твои соседи, иди посмотри на арку». Она уже была украшена лентами, а дом подсвечивался бело-красно-белым. Все, с того дня я присоединилась к домашней тусовке, — рассказывает Катя.

— К секретной домашней тусовке, — уточняет с улыбкой Дмитрий.

У жильцов несколько чатов, есть и закрытые. Друг к другу обращаются по никам, имен не называют и шутят, когда в милиции скажут выдать своих, им в принципе нечего сказать. Правда, в этом есть и минус: когда задерживают очередного соседа, нужно потратить время, чтобы уточнить его данные.



Так жители двора встречали соседку, которая вышла после суток. Фото: предоставлено жильцами

— Наш дом не такой популярный, как «Площадь перемен», но очень классный. Мы вывешивали на шпиле флаг, освещали метро «Каменная Горка» светом БЧБ-ламп, а сердца наших соседей грела проекция «Погони». Дважды проходили дворовые благотворительные акции. После первой вырученные 700 рублей отдали мужчине, которого избили в августе: из-за травм он не мог работать. После второй — собрали 1100 рублей нашей 20-летней соседке на лечение: после аварии она впала кому, а сейчас восстанавливается, — говорит Екатерина.

И уточняет: МЧС и администрация района уже выписали дому штраф в 299 базовых величин (8073 рублей) и 30 базовых (810 рублей) лично председателю товарищества.

«Или к нам всем пришел 37-й, мы так и не поняли»

— А потом некоторые из нас стали исчезать. Все началось 18 октября, когда возле дороги схватили двух наших ребят. Потом пришли за остальными. Или к нам всем пришел 37-й, мы так и не поняли, — недоумевает девушка.

С многоэтажки по Притыцкого соседи «уезжали на сутки» и раньше, это были единичные случаи, задержания жильцов наши собеседники никак не связывали между собой. Но с 18-го стало, по их мнению, происходить что-то странное.

— Первым парням по ст. 23.34 дали по 15 суток. Они вышли к метро, где стояли парни с флагами, выбежали люди без формы — и все. Двор мгновенно собрал им передачу, сразу помчались в РУВД. Как задерживали следующую девушку, вообще не знаем. Она дизайнер одежды, ехала на машине за тканями, позвонила мужу и только успела сказать: «Фрунзенское», — восстанавливают хронику задержаний жильцы дома. — Опять поехали в милицию, хоть в РУВД говорили, что нашей соседки там нет, но мы увидели, как ее водили из кабинета в кабинет. А когда супруг привез теплые вещи в милицию, его задержали прямо там. Опять ст. 23.34 и опять по 15 суток.



Этот флаг несколько раз поднимали над домом. Фото предоставлено жильцами

— И в этот же день задержали еще одного парня, — уточняет Павел. — Он ехал с семьей на машине, остановили сотрудники ГАИ, предложили пройти освидетельствование на алкоголь, но не на месте, а в РУВД. Он согласился и тоже исчез. За неповиновение — 15 суток. В тот же день у нас во дворе неизвестные срезали ленты, а возле каждого подъезда дежурил «тихарь».

— Ночью опять приехали срезать наши ленточки, раздался возмущенный гул из окна, освистывание, и наш очень смелый сосед вышел спросить, что происходит, задержали и его, на 10 суток, — добавляет Екатерина.

Жильцам от всего этого не до смеха, но они все равно пытаются шутить, что история их дома — это как детектив «Десять негритят». Только они не уверены, что на 10 задержанных все остановится.

— Следующее задержание было прямо возле суда: наши соседи, парень с девушкой, поехали на заседание поддержать арестованных ребят — их задержали при переходе из одного корпуса в другой. Снова 23.34. Парень получил 10 суток, девушка — 15. Это еще не все. Мужа девушки тоже задержали, но в другом месте. Все это реально звучит как фильм ужасов: жильцы, услышав со стороны свой рассказ, и сами удивляются происходящему.

«Уже купил себе вещи на отсидку»

Задержание 10 соседей за 10 дней жильцы комментируют так:

— Это не случайность.

Дмитрий предполагает: когда они вешали ленточки, над ними пролетал дрон, возможно, их лица попали на видео и теперь они в черном списке.



Так дом выглядел несколько дней, а потом электрик выкрутил красные лампочки. Фото предоставлено жильцами

— Еще одна версия: кто-то слил наш дворовой чат, — предполагает Катя. — Сейчас тенденция локально гасить активные дома и районы. Наверное, решили, что раз мы возле метро такой инициативный дом, то создаем какую-то угрозу.

Если раньше жителей известного дома по улице Притыцкого, 97, объединяли домашние ярмарки и чаепития, то теперь — сбор передач соседям, которые находятся в изоляторе.

— Уже купил себе вещи на отсидку, — грустно отмечает Павел.

— Так у нас многие вещи с собой носят, соседка на работу берет зубную щетку, запасные трусы и носки, — добавляют девушки.

Жильцы уже договорились: если кого-то из них задержат, в суд соседи не пойдут, переживают, что на свободу не выйдут.



Такая картинка появилась на стене многоэтажки. Фото: предоставлено жильцами

— Обсудили это в чате. Зачем, чтобы из-за тебя сел кто-то еще? — рассуждает Дмитрий. — Просто будем знать, что ребята поддерживают на расстоянии.

— На самом деле мы обеспокоены ситуацией, потому что на улицу даже днем страшно выйти. Вышел — и смотришь налево, направо. Надеемся, огласка нас обезопасит, — говорят на прощание жители многоэтажки. — Времена такие, когда некуда звонить, чтобы тебя защитили. Единственная возможная защита — это солидарность белорусов, коллег, соседей, друзей и СМИ.

TUT.BY пытался получить комментарий у пресс-служб ГУВД Мингорисполкома и МВД, но там не ответили. Как только милиция выскажется по этой ситуации — мы опубликуем дополнение.