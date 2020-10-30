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Лукашенко о назначении помощников: Мы подбираем и в другие области военных людей
30.10.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 октября. Александр Лукашенко заявил, что его помощниками по областям будут военные люди.
30 октября на встрече с сотрудниками МВД Лукашенко заявил, что Караев, Барсуков и Вакульчик направлены на важные участки работы. "Поскольку ситуация непростая, мною было принято решение о переформатировании в какой-то степени управления государством, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Поэтому и возник замысел усилить сплав опыта, преданности, патриотизма, таланта для предупреждения таких устремлений — я имею в виду для тех, кто перешел красную линию".
Лукашенко отметил, что после принятых кадровых решений пошли слухи, что якобы он таким образом выразил недоверие тем, кого направил работать в регионы. "Тут некоторые уже пописывают, что президент кому-то не доверяет. Поверьте мне, вы меня знаете не один год. Не доверяю я только предателям, — сказал Лукашенко. — Со всеми, с кем можно работать, я готов работать. Переубеждать, если хотите, по-мужски переламывать, ставить на нормальные рельсы. У меня никогда не было никакой "фанабэрыстасцi". Я знаю, что я сам был не подарком для многих в жизни. Именно поэтому Юрий Хаджимуратович [Караев], как и Александр Петрович [Барсуков] направляются на важные участки работы в стране. В их числе и Валерий Павлович [Вакульчик]. Я ему благодарен. Он, в общем-то, мог сказать: "Знаешь, я уже отслужил свое верой и правдой, пойду на отдых". Нет. "Я поеду на свою родину и буду ее защищать, пока жив!" — это действительно достойно офицера и генерала".
"Вы можете спросить: почему военные? — добавил Лукашенко. — На этом не остановится такая работа, мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем. Это не проблема. Просто надо это делать красиво и терпеливо. Мне очень важно, чтобы помощники президента, они же инспектора, обеспечили порядок и дисциплину в Беларуси. Без нее никак".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 30 октября. Александр Лукашенко заявил, что его помощниками по областям будут военные люди. Накануне Юрий Караев, который занимал пост министра внутренних...
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