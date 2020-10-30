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«Журналисты попытались исказить информацию». В МВД прокомментировали сообщения об избиении студентов

30.10.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В МВД прокомментировали сообщения об избиении сотрудниками милиции задержанных на протестной акции студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.


Кадр из видео пресс-службы МВД Беларуси

В МВД рассказали о задержанных во вторник студентах, которые участвовали в протестных акциях. В заявлении министерства говорится, что «некоторые журналисты попытались исказить информацию и сообщили, что задержанные были «жестоко избиты».

Как сообщается, 27 октября студенты находились на улице Ленинградской — там расположены несколько факультетов БГУ, недалеко находится главный корпус университета. Некоторые из них наблюдали за дорогой, чтобы заранее заметить приближение машин с сотрудниками милиции. Во время задержания четверо студентов оказали сопротивление и попытались скрыться, при этом один из них упал и разбил нос. На видео, размещенном в YouTube-канале МВД, трое парней и одна девушка отвечают на вопросы сотрудников правоохранительных органов.

— Вы стояли над переходом — для чего? — спрашивает голос за кадром.

— Чтобы защитить своих одногруппников, — отвечает студентка.

— От кого?

— Ну если вдруг будут ехать. Ну ОМОН. Предупредить, чтобы они ушли оттуда.

На молодых людей составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам милиции и участие в несанкционированном массовом мероприятии, а затем передали родителям и представителям университета. Как сообщается, претензий и жалоб на действия милиционеров не поступало.

Напомним, ранее сообщалось о задержании пяти 17-летних студентов, участвовавших в протестной акции. Четверо из них рассказали, что были избиты силовиками, в том числе в милицейском автобусе. Сообщалось, что у одного из них позже было диагностировано сотрясение мозга, а другой вынужден был воспользоваться курткой, чтобы остановить обильное кровотечение из носа.

 
 
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Как сообщается, при задержании некоторые студенты попытались скрыться, один из них при падении разбил нос.
 
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