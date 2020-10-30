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«Журналисты попытались исказить информацию». В МВД прокомментировали сообщения об избиении студентов
30.10.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МВД прокомментировали сообщения об избиении сотрудниками милиции задержанных на протестной акции студентов. Об этом
В МВД рассказали о задержанных во вторник студентах, которые участвовали в протестных акциях. В заявлении министерства говорится, что «некоторые журналисты попытались исказить информацию и сообщили, что задержанные были «жестоко избиты».
Как сообщается, 27 октября студенты находились на улице Ленинградской — там расположены несколько факультетов БГУ, недалеко находится главный корпус университета. Некоторые из них наблюдали за дорогой, чтобы заранее заметить приближение машин с сотрудниками милиции. Во время задержания четверо студентов оказали сопротивление и попытались скрыться, при этом один из них упал и разбил нос. На видео, размещенном в YouTube-канале МВД, трое парней и одна девушка отвечают на вопросы сотрудников правоохранительных органов.
— Вы стояли над переходом — для чего? — спрашивает голос за кадром.
— Чтобы защитить своих одногруппников, — отвечает студентка.
— От кого?
— Ну если вдруг будут ехать. Ну ОМОН. Предупредить, чтобы они ушли оттуда.
На молодых людей составили административные протоколы за неповиновение сотрудникам милиции и участие в несанкционированном массовом мероприятии, а затем передали родителям и представителям университета. Как сообщается, претензий и жалоб на действия милиционеров не поступало.
Напомним, ранее
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«Журналисты попытались исказить информацию». В МВД прокомментировали сообщения об избиении студентов
Как сообщается, при задержании некоторые студенты попытались скрыться, один из них при падении разбил нос.
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