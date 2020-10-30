В БГУ вводят масочный режим. Без масок не будут пускать на учебу и на работу

Источник материала: Tut.by

В БГУ со 2 ноября вводят масочный режим. Без масок не будут пускать на учебу и на работу. Об этом сообщает сайт университета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Решение приняли, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В сообщении говорится, что преподаватели и сотрудники вуза будут обеспечены масками с учетом, что их надо менять каждые два часа.

В масках должны ходить не только сотрудники БГУ, но и студенты. Без масок на работу и учебу пускать не будут. Также не будут пускать людей с признаками ОРВИ — кашель, насморк, повышенная температура и так далее.

По данным Минздрава на 30 октября, в Беларуси 97 499 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 970 новых инфицированных. Выздоровели и выписаны 85 982 пациента (650 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов (четыре за последние сутки).