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В БГУ вводят масочный режим. Без масок не будут пускать на учебу и на работу

30.10.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В БГУ со 2 ноября вводят масочный режим. Без масок не будут пускать на учебу и на работу. Об этом сообщает сайт университета.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Решение приняли, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В сообщении говорится, что преподаватели и сотрудники вуза будут обеспечены масками с учетом, что их надо менять каждые два часа.

В масках должны ходить не только сотрудники БГУ, но и студенты. Без масок на работу и учебу пускать не будут. Также не будут пускать людей с признаками ОРВИ — кашель, насморк, повышенная температура и так далее.

По данным Минздрава на 30 октября, в Беларуси 97 499 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 970 новых инфицированных. Выздоровели и выписаны 85 982 пациента (650 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 977 пациентов (четыре за последние сутки).

 
 
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В БГУ со 2 ноября вводят масочный режим. Без масок не будут пускать ни на учебу. ни на работу. Об этом сообщается на сайте университета.
 
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