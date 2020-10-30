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В БГУ вводят масочный режим. Без масок не будут пускать на учебу и на работу
30.10.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В БГУ со 2 ноября вводят масочный режим. Без масок не будут пускать на учебу и на работу. Об этом
Решение приняли, чтобы предотвратить распространение COVID-19. В сообщении говорится, что преподаватели и сотрудники вуза будут обеспечены масками с учетом, что их надо менять каждые два часа.
В масках должны ходить не только сотрудники БГУ, но и студенты. Без масок на работу и учебу пускать не будут. Также не будут пускать людей с признаками ОРВИ — кашель, насморк, повышенная температура и так далее.
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В БГУ со 2 ноября вводят масочный режим. Без масок не будут пускать ни на учебу. ни на работу. Об этом сообщается на сайте университета.
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