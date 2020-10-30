«Мне говорили: «Ты даун». История Васи с синдромом Дауна, который работает директором кофейни

Источник материала: Tut.by

Васе 24 года, и у него синдром Дауна. Здесь должен был быть текст про тяжелую судьбу парня, но это не про него. Вася — очень веселый и добрый человек! Вместо обычного «привет» он пишет «мяу». Вместо того чтобы запереться в квартире и страдать, Вася ходит на две работы, занимается спортом (айкидо) и мечтает снять фильм. В первой половине дня парень — официант в ресторане отеля «Ренессанс», во второй — директор кофейни «Инклюзивный бариста» , где кофе готовят ребята в инвалидных колясках, а на кружках — надписи шрифтом Брайля. Вася хочет, чтобы их кофейни были по всему миру : так парень сможет дать как можно больше работы таким же ребятам, как и он. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек» — о людях, которых общество зачастую не замечает.

