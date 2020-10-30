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«Мне говорили: «Ты даун». История Васи с синдромом Дауна, который работает директором кофейни
30.10.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Васе 24 года, и у него синдром Дауна. Здесь должен был быть текст про тяжелую судьбу парня, но это не про него. Вася — очень веселый и добрый человек! Вместо обычного «привет» он пишет «мяу». Вместо того чтобы запереться в квартире и страдать, Вася ходит на две работы, занимается спортом (айкидо) и мечтает снять фильм. В первой половине дня парень — официант в ресторане отеля «Ренессанс», во второй — директор кофейни
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