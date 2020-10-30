Задержали журналиста БелаПАН Павла Добровольского

Источник материала: Tut.by

Журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского задержали днем 30 октября в Минске, сообщает агентство.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 12.36 в редакцию от него поступило сообщение с текстом: «Милиция в масках пришла». В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский доставлен во Фрунзенский РУВД Минска в рамках административного процесса. Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока не известно.

По словам Ганусевич, до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания.