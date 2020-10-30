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Задержали минчанина, который плюнул в лицо журналисту гостелеканала

30.10.2020 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МВД сообщило о задержании человека, который плюнул в лицо журналисту Белтелерадиокомпании на акции протеста. Личность мужчины установили сыщики, а при задержании он «оказал активное сопротивление», рассказывает милиция.

Речь идет о ситуации 25 октября. Во время акции протеста минчанин плюнул в лицо корреспонденту Агентства телевизионных новостей.

Позже его нашли сыщики, пишет милиция. 34-летний мужчина «оказал активное сопротивление».

Милиция распространила видео, на котором человек со ссадиной на лбу и без некоторых зубов извиняется за плевок. Говорит, что сделал глупость:

— Приношу свои извинения и раскаиваюсь в содеянном.

На минчанина составили административные протоколы за мелкое хулиганство, неповиновение требованиям милиционеров и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Милиция сообщает, что раньше он уже не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за насилие в отношении сотрудника милиции, хулиганство, умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений, грабеж.

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Теги: Новости
 
 
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МВД сообщило о задержании человека, который плюнул в лицо журналисту Белтелерадиокомпании на акции протеста. Личность мужчины установили сыщики, а при задержании...
 
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