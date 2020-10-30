«Вышла из университета и забрали». Коллеги сообщают о задержании доцента МГЛУ Натальи Дулиной

Источник материала: Tut.by

«Чуть-чуть опоздаю», — такое сообщение Наталья Олеговна прислала нашему внештатному корреспонденту незадолго до задержания. В 16.00 должно было состояться интервью, но Наталья Дулина так и не появилась, ее номер сейчас выключен.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Она вышла из университета и ее забрали, — рассказывает TUT.BY один из преподавателей Белорусского государственного лингвистического университета.

Сегодня в 16.00 доцент кафедры итальянского языка МГЛУ Наталья Дулина должна была встретиться с журналистом TUT.BY на интервью. В 15.56 с ее номера пришло сообщение: «Чуть-чуть опоздаю». И связь с Натальей Олеговной прервалась, ее телефон выключен.

Как говорит ее коллега, доцента возле университета задерживали двое человек: «один подошел, второй подкрался».

До этого в телеграм-канале «МГЛУ за Свободу» появилось сообщение: «Около деканата ФРЯ декан факультета на повышенных тонах с Натальей Дулиной. У дверей стоит милиционер и никого не пускает».

Как сообщает БелаПАН , сегодня днем возле Минского государственного лингвистического университета Наталью Дулину встречали аплодисментами. Собравшиеся скандировали: «Дулина, мы гордимся!», «Спасибо!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты отчислен!».

Дулина сообщила, что ее увольняют из вуза вместе с еще двумя преподавателями. «Приказ о моем увольнении есть, я его еще не подписала, потому что нахожусь в забастовке», — сказала она.

«По сути, меня уволил Лукашенко своими словами 27 октября. Остальные лишь наперегонки исполняют его приказы», — добавила Дулина.

TUT.BY не смог получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, Наталья Дулина одна из преподавателей МГЛУ, решивших поддержать забастовку. Они направили уведомление об этом ректору.

— К забастовке мы примкнули с самого начала. Преподавателей больше чем 30, но сколько точно — сказать сложно. Некоторые из них работают с иностранцами, и это немного другая история. Для них пары проводятся, но эти преподаватели ходят с нами на марши в понедельник и в свободное от занятий время всегда с нами. Есть даже те, кто сейчас болеет, но звонят и спрашивают: «Я с вами, чем я могу помочь?» — так доцент комментировала свое решение TUT.BY 28 октября.