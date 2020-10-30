ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Вышла из университета и забрали». Коллеги сообщают о задержании доцента МГЛУ Натальи Дулиной

30.10.2020 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Чуть-чуть опоздаю», — такое сообщение Наталья Олеговна прислала нашему внештатному корреспонденту незадолго до задержания. В 16.00 должно было состояться интервью, но Наталья Дулина так и не появилась, ее номер сейчас выключен.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Она вышла из университета и ее забрали, — рассказывает TUT.BY один из преподавателей Белорусского государственного лингвистического университета.

Сегодня в 16.00 доцент кафедры итальянского языка МГЛУ Наталья Дулина должна была встретиться с журналистом TUT.BY на интервью. В 15.56 с ее номера пришло сообщение: «Чуть-чуть опоздаю». И связь с Натальей Олеговной прервалась, ее телефон выключен.

Как говорит ее коллега, доцента возле университета задерживали двое человек: «один подошел, второй подкрался».

До этого в телеграм-канале «МГЛУ за Свободу» появилось сообщение: «Около деканата ФРЯ декан факультета на повышенных тонах с Натальей Дулиной. У дверей стоит милиционер и никого не пускает».

Как сообщает БелаПАН, сегодня днем возле Минского государственного лингвистического университета Наталью Дулину встречали аплодисментами. Собравшиеся скандировали: «Дулина, мы гордимся!», «Спасибо!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты отчислен!».

Дулина сообщила, что ее увольняют из вуза вместе с еще двумя преподавателями. «Приказ о моем увольнении есть, я его еще не подписала, потому что нахожусь в забастовке», — сказала она.

«По сути, меня уволил Лукашенко своими словами 27 октября. Остальные лишь наперегонки исполняют его приказы», — добавила Дулина.

TUT.BY не смог получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, Наталья Дулина одна из преподавателей МГЛУ, решивших поддержать забастовку. Они направили уведомление об этом ректору.

— К забастовке мы примкнули с самого начала. Преподавателей больше чем 30, но сколько точно — сказать сложно. Некоторые из них работают с иностранцами, и это немного другая история. Для них пары проводятся, но эти преподаватели ходят с нами на марши в понедельник и в свободное от занятий время всегда с нами. Есть даже те, кто сейчас болеет, но звонят и спрашивают: «Я с вами, чем я могу помочь?» — так доцент комментировала свое решение TUT.BY 28 октября.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Чуть-чуть опоздаю», - такое сообщение Наталья Олеговна прислала нашему журналисту незадолго до задержания. В 16.00 должно было состояться интервью, но Наталья...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске рано утром в цепи солидарности задержали четырех медсестер стоматологической поликлиники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика