В Минске рано утром в цепи солидарности задержали четырех медсестер стоматологической поликлиники

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в цепи солидарности на площади Победы задержали четырех медсестер 3-й городской стоматологической поликлиники Минска.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Коллега медиков рассказывает, что задержали медсестер 3-й стоматологической поликлиники Минска Веронику Русецкую, Ольгу Шишловскую, Викторию Кемеш и Наталью Бурмистрову. Они вышли в цепь солидарности около 7 часов утра в районе площади Победы, недалеко от стоматологической поликлиники. Примерно в 7.25 их задержали. Медсестры вышли в цепь до своей рабочей смены и планировали идти на работу.

— Они в 7 утра вышли в цепь солидарности на площади Победы. У них была одна растяжка и три плаката. Остановился бусик, и начались задержания. Я звонила в 8.10 маме, она сказала, что находится в РУВД Центрального района. По моим данным, их еще не отпустили. — рассказывает Екатерина, дочь медсестры Натальи Бурмистровой.

Екатерина сама съездила к Центральному РУВД, и там ей сказали, что и ее маму, и коллег, скорее всего, повезут в изолятор на Окрестина.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич

прокомментировала:

— Сегодня утром в районе площади Победы было задержано несколько человек за нарушение закона о массовых мероприятиях. Сотрудники милиции обозначали, что данное мероприятие несанкционировано и просили разойтись, однако их не послушали. В отношении задержанных начат административный процесс. Милиция призывает граждан соблюдать действующее законодательство и законные требования сотрудников правоохранительных органов.