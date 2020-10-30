«Есть опасения, но не вижу другого выхода». Как выпускники и родители поддерживали студентов БГУИР

Источник материала: Tut.by

В пятницу днем возле главных корпусов разных университетов стали собираться выпускники вузов. Цель их акции — поддержать отчисленных студентов и уволенных преподавателей. В БГУИР, рассказывают собравшиеся, пока никого не отчислили. Несмотря на это, сегодня после полудня к 4-му корпусу главного IT- вуза страны подошло больше сотни человек.



По словам преподавателя, который также участвовал в мирной акции, в этот момент в одной из аудиторий корпуса собрались студенты и преподаватели, которые обсуждают, как бастовать

В телеграм-каналах выпускников звали собираться у главных корпусов университетов, но в БГУИР особая ситуация. С начала студенческих акций основной «движ», как говорят ребята, тут происходил на улице Гикало, где находятся 4-й и 5-й корпусы. Примерно в 13.00 к зданию с табличкой ФСИС — факультет компьютерных систем и сетей — стали подходить люди.

— Какая-то плохая организация. Совсем мало людей, — расстроенно говорит в трубку одна из участниц акции, но уже через минут пять после ее звонка университетское крыльцо заполняют люди.





Есть тут выпускники и в джинсах, и в дорогих костюмах. Возраст собравшихся тоже разный. От тех, кто попрощался с альма-матер в 2020-м, до тех, кто учился в БГУИР, когда он еще назывался МРТИ. Галина Николаевна среди вторых. Вуз она окончила в 1973-м, о чем сообщает плакат, который женщина принесла с собой. Он же, плакат, делает ее одной из самых заметных женщин у корпуса. Парни и девушки подходят к ней сфотографироваться. Вообще, судя по эмоциям, эта мирная акция больше напоминает вечер встречи выпускников, пусть он и проходит днем.

— Ты кого-то узнаешь? — спрашивает парень у стоящей рядом девушки.

— Да ну, все в масках, — отмахивается она.





Петр и Александр закончили вуз в 2011-м. Они разработчики. Петр рассказывает, что с сентября ушел в отпуск за свой счет, чтобы «не содержать ОМОН», Александр пришел к корпусу в свой перерыв.

— Я ОМОН кормлю, но параллельно перечисляю деньги в BYSOL, — улыбается выпускник.

Идея, как, если что, помочь отчисленным бгуировцам, у них пока одна — финансово. Впрочем, слово «отчисленных» к студентам БГУИР к полудню пятницы употреблять не стоит. По словам одного из присутствующих на акции преподавателей, на данный момент информации о том, что кто-то из их ребят лишился студенческого билета, нет.





— Есть списки с фамилиями тех, кого планируют отчислить, но официального отчисления не было, — рассказывает собеседник.

По словам преподавателя, поводом для отчисления будущих айтишников могут быть задержания — если студент попадался на акциях в сентябре-октябре, а также ситуация 26 октября, когда некоторые парни и девушки звали однокашников поддержать забастовку.

— Но пока с ребятами велись только профилактические беседы, и они написали объяснительные по поводу срыва учебного процесса 26 октября, — перечисляет преподаватель.

Кстати, сам он тоже называет себя бастующим. Пары проводит по принципу итальянской забастовки — на занятия приходит, но их не проводит.





— Вода и пицца, — кричит молодой человек, который привез несколько коробок горячей еды. — Вы хотите есть? — спрашивает он у нас и тут же отвечает: — А я хочу.

Говорит, что он тоже среди выпускников БГУИР, хоть, «как бы это удивительно ни звучало», работает в крупной сети магазинов.

— В айтишном сообществе не обсуждалось, как помочь студентам, которых могут отчислить?

— Упаковщики, фасовщики нам всегда нужны, — отвечает он за возможное трудоустройство в своей компании.





Парень, стоящий рядом с ним, продолжает тему более серьезно. Сейчас, говорит, есть платформы, которые занимаются переобучением людей, потерявших работу, обращаться туда за помощью могут и студенты.

— Причем есть не только обучение, но и менторство, когда человеку помогают найти работу, — объясняет он.

— А вы бы взялись помочь отчисленному?

— А почему нет? — удивляется он. — Тем более я сам преподаватель, но не здесь, — кивает он в сторону здания.





— Смотрите, студенты нам машут! — выкрикнул кто-то из стоящих.

И все, кто внизу, перевели глаза в сторону окон. На одном из верхних этажей теперь уже студенты приветствовали выпускников. За что получили немалую порцию аплодисментов.





Атмосфера у корпуса позитивная. Присутствующие периодически хлопают и выкрикивают: «Жыве Беларусь!» Чуть позже эту кричалку разбавляют «Чужих проблем не бывает», «Молодцы!», «От студентов руки прочь». А еще — громкая фраза «Куда вы, ребята?», которая пронеслась над стоящими, когда в вузе закончились пары и студенты стали выходить с занятий. Несмотря на призыв остаться, большинство парней и девушек продолжали идти по своим делам. Стоящие, кажется, относились к этому с пониманием и иногда провожали покидающих корпус студентов аплодисментами и громким «Молодцы».





— Когда я учился, мы не были такими сплоченными, — делится мнением выпускник 2004 года Владимир.

К БГУИР он пришел с дипломом в руках. Это подтверждение: для университета он человек не посторонний. На крыльце он познакомился с мамой одного из нынешних студентов IT-вуза, и теперь они вместе держат плакат «Спасибо честным и смелым».

— Фамилия вашего сына есть в списках на отчисление, о существовании которых говорят? — обращаемся к маме.

— Нет, но его задерживали, поэтому неизвестно, что его ждет, — отвечает женщина.

В отличие от меда, где на группу поддержки вызывали ОМОН , у БГУИР все спокойно. Бусиков и автозаков журналисты TUT.BY рядом не видели. Не пугал стоящих и небольшой дождик, зато подбадривали сигналы проезжающих мимо машин.





— Не планируют ли IT-компании поддерживать отчисленных студентов БГУИР, все-таки айтишники не врачи и профильная «вышка» им не всегда важна, — подходим к компании молодых людей.

— У нас диплом просят, хоть какой-нибудь, хоть техникума — тогда можно что-то придумать, — говорит Павел, который закончил БГУИР в 2005-м и сейчас руководит отделом инженеров. — Знаю, что у нас в компании студентов берут на практику, но если кому-то из ребят понадобится помощь, полагаю, мы могли бы поддержать финансово и помочь со связями в других IT-компаниях, где таким ребятам могут что-то предоставить. Хотя, думаю, делать этого не придется. Мне кажется, все это скоро «схлопнется» и студенты продолжат спокойно учиться. А тех, кого отчислят, восстановят.





Ближе к 14.00 люди, которые пришли поддержать студентов, стали расходиться.

— Спасибо за поддержку, — обнимает Галину Николаевну, выпускницу 1973-го, стоящая рядом молодая женщина.

Знакомимся, ее зовут Ирина. Ее сын учится на втором курсе БГУИР.

— Вчера мы с другими родителями написали письмо ректору. Написали, что мы против отчислений студентов и преследования преподавателей. Сегодня одна из мам должна была передать это обращение в ректорат, — рассказывает Ирина. — Сейчас некоторые шутят, что дети, чьи родители подписались в документе, — новые кандидаты на отчисление.

— А вы не боитесь, что эти слова могут оказаться правдой?

— Есть опасения, но я не вижу другого выхода, — отвечает Ирина.