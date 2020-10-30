Витеблянку, которая при потасовке милиции и протестующих повредила служебный бус, арестовали

Источник материала: Tut.by

Витеблянку, которая 4 октября во время потасовки силовиков и демонстрантов на уличном шествии ударила ногой милицейский автомобиль, арестовали. Заключение под стражу санкционировал прокурор Витебска, сообщает Генпрокуратура.

Следствие установило, что 22-летняя витеблянка 4 октября участвовала в «несанкционированном массовом мероприятии». Возле дома № 74 на Московском проспекте произошла потасовка силовиков и демонстрантов.

Прокуратура сообщает, что девушка «нанесла несколько ударов ногой» по служебному микроавтобусу Ford Transit, а потом «бросила в автомобиль палку».

МВД ранее сообщило, что «у буса повреждена задняя дверь». Силовики посчитали причиненный им ущерб — 405 рублей. Девушка частично его возместила.

Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Девушка заключена под стражу.