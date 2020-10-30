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Витеблянку, которая при потасовке милиции и протестующих повредила служебный бус, арестовали
30.10.2020 19:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витеблянку, которая 4 октября во время потасовки силовиков и демонстрантов на уличном шествии
Следствие установило, что 22-летняя витеблянка 4 октября участвовала в «несанкционированном массовом мероприятии». Возле дома № 74 на Московском проспекте произошла потасовка силовиков и демонстрантов.
Прокуратура сообщает, что девушка «нанесла несколько ударов ногой» по служебному микроавтобусу Ford Transit, а потом «бросила в автомобиль палку».
МВД ранее сообщило, что «у буса повреждена задняя дверь». Силовики посчитали причиненный им ущерб — 405 рублей. Девушка частично его возместила.
Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело о хулиганстве.
Девушка заключена под стражу.
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Силовики посчитали причиненный им ущерб - 405 рублей. Девушка частично его возместила. Но ее взяли под стражу.
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