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Витеблянку, которая при потасовке милиции и протестующих повредила служебный бус, арестовали

30.10.2020 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витеблянку, которая 4 октября во время потасовки силовиков и демонстрантов на уличном шествии ударила ногой милицейский автомобиль, арестовали. Заключение под стражу санкционировал прокурор Витебска, сообщает Генпрокуратура.

Следствие установило, что 22-летняя витеблянка 4 октября участвовала в «несанкционированном массовом мероприятии». Возле дома № 74 на Московском проспекте произошла потасовка силовиков и демонстрантов.

Прокуратура сообщает, что девушка «нанесла несколько ударов ногой» по служебному микроавтобусу Ford Transit, а потом «бросила в автомобиль палку».

МВД ранее сообщило, что «у буса повреждена задняя дверь». Силовики посчитали причиненный им ущерб — 405 рублей. Девушка частично его возместила.

Прокуратура Витебска возбудила уголовное дело о хулиганстве.

Девушка заключена под стражу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Силовики посчитали причиненный им ущерб - 405 рублей. Девушка частично его возместила. Но ее взяли под стражу.
 
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