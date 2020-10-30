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«Мера воздействия выбиралась персонально». Администрация меда пояснила причины отчислений

30.10.2020 19:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу, 30 октября, инициативная группа студентов меда встречалась с ректоратом. Во время беседы представители администрации пояснили, почему отчисляли студентов и есть ли у тех, кто оказался за порогом, шанс на восстановление.


Фото: читатели TUT.BY

По информации студентов БГМУ, из университета отчислен 21 человек. На записи встречи, которую разместил телеграм-канал «Рупор БГМУ», Наталья Чистая, начальник юридического отдела вуза, поясняет, что парней и девушек отчислили «из-за системных нарушений», которые допустили данные студенты.

— [Отчисленные] это лица, которые имеют одно дисциплинарное взыскание и совершили повторное дисциплинарное нарушение. […] Абсолютно все отчислены по статье 128 Кодекса об образовании, — сообщила специалист. — […] Ни одного человека за одинарный проступок из университета не отчислили.

На записи Наталья Чистая сказала, что в статье 128 определены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление. При этом, отметила она, каждый из отчисленных студентов мог дать объяснение по своей ситуации или отказаться от этого права.

— При вынесении такого серьезного дисциплинарного взыскания, как отчисление, были учтены характер правонарушения […], [а также] предшествующее поведение наших студентов, — отметила специалист и пояснила, что мера воздействия за это выбиралась персонально.

Яна Зябко — одна из отчисленных студенток, которая присутствовала на встрече, пояснила, что, по словам администрации, триггером к отчислениям стали события 26 октября. Ранее одна из студенток рассказывала, что в этот день некоторые ребята заходили (по мнению администрации, отмечала она, «врывались») в аудитории и предлагали желающим поддержать забастовку. Преподаватели, по словам девушки, реагировали на это по-разному — кто-то спокойно, кому-то это не нравилось.

На встрече представители инициативной группы поинтересовались, есть ли у их однокашников шансы на восстановление. На что, как слышно на записи, ректор Сергей Рубникович ответил: «Пройдет 6−7 месяцев, и студент сможет восстановиться на тот курс, где он учился». А пока ребята могут поработать, например, медбратьями, санитарами в больнице.

— Кроме того, преподаватели предложили рассмотреть вопрос нашего восстановления в ближайшие сроки, и ректор это поддержал, — продолжает Яна. — Но для этого нужно выполнить несколько условий. Первое — отчисленным нужно написать ходатайство, в котором мы должны извиниться за случившееся. Второе — преподаватели с различных кафедр берут на себя личную ответственность за то, как мы будем дальше учиться. Условно они берут нас на поруки. Плюс ко всему этому приобщат подписи студентов, которые написали [коллективные обращения] в нашу поддержку. При условии выполнения этих требований и отсутствия в университете в дальнейшем каких-либо акций протеста отчисленные, как я поняла, могут быть восстановлены в ближайшие сроки.

 
 
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В пятницу, 30 октября, инициативная группа студентов меда встречалась с ректоратом. Во время беседы представители администрации пояснили, почему отчисляли...
 
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