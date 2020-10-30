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«Мера воздействия выбиралась персонально». Администрация меда пояснила причины отчислений
30.10.2020 19:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 30 октября, инициативная группа студентов меда встречалась с ректоратом. Во время беседы представители администрации пояснили, почему отчисляли студентов и есть ли у тех, кто оказался за порогом, шанс на восстановление.
По информации студентов БГМУ, из университета
— [Отчисленные] это лица, которые имеют одно дисциплинарное взыскание и совершили повторное дисциплинарное нарушение. […] Абсолютно все отчислены по статье 128 Кодекса об образовании, — сообщила специалист. — […] Ни одного человека за одинарный проступок из университета не отчислили.
На записи Наталья Чистая сказала, что в статье 128 определены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление. При этом, отметила она, каждый из отчисленных студентов мог дать объяснение по своей ситуации или отказаться от этого права.
— При вынесении такого серьезного дисциплинарного взыскания, как отчисление, были учтены характер правонарушения […], [а также] предшествующее поведение наших студентов, — отметила специалист и пояснила, что мера воздействия за это выбиралась персонально.
Яна Зябко — одна из отчисленных студенток, которая присутствовала на встрече, пояснила, что, по словам администрации, триггером к отчислениям стали события 26 октября. Ранее одна из студенток
На встрече представители инициативной группы поинтересовались, есть ли у их однокашников шансы на восстановление. На что, как слышно на записи, ректор Сергей Рубникович ответил: «Пройдет 6−7 месяцев, и студент сможет восстановиться на тот курс, где он учился». А пока ребята могут поработать, например, медбратьями, санитарами в больнице.
— Кроме того, преподаватели предложили рассмотреть вопрос нашего восстановления в ближайшие сроки, и ректор это поддержал, — продолжает Яна. — Но для этого нужно выполнить несколько условий. Первое — отчисленным нужно написать ходатайство, в котором мы должны извиниться за случившееся. Второе — преподаватели с различных кафедр берут на себя личную ответственность за то, как мы будем дальше учиться. Условно они берут нас на поруки. Плюс ко всему этому приобщат подписи студентов, которые написали [коллективные обращения] в нашу поддержку. При условии выполнения этих требований и отсутствия в университете в дальнейшем каких-либо акций протеста отчисленные, как я поняла, могут быть восстановлены в ближайшие сроки.
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В пятницу, 30 октября, инициативная группа студентов меда встречалась с ректоратом. Во время беседы представители администрации пояснили, почему отчисляли...
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