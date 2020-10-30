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В Бресте задержали четырех врачей детской больницы

30.10.2020 19:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 октября в 17.00 брестские врачи Руслан Бринчук и Роман Климович вышли с плакатом «Увольняя врачей, сокращаешь жизни» к перекрестку проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Через 15 минут хирургов и уролога из детской областной больницы задержали милиционеры.


Руслан Бринчук (слева на фото в белом халате) и Роман Климович. Фото: TUT.BY

На акцию солидарности брестчанин Руслан Бринчук отправился после работы. В 16.45 он вышел из Брестской детской областной больницы в сопровождении коллеги-хирурга Романа Климовича и пошел на пересечение проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. С собой у Руслана были плакат и ссобойка: сменка белья, сигареты, паспорт.

— Я всегда ко всему готов, — прокомментировал Руслан содержимое своего пакета.

По словам Руслана, выйти с плакатом он решил, чтобы выразить свою гражданскую позицию:

— Я не могу смотреть на то беззаконие, которое творится изо дня в день, когда проливается кровь. Каждый день я погружаюсь в какую-то страшную сказку. Если раньше избивали, ломали жизни взрослым, то сейчас переключились на детей. Не знаю, с чем мы останемся. Поэтому я не могу молчать и я готов выйти и высказать свою позицию.

В семейном кругу свои планы Руслан обсудил только с дочерью. Супруге ничего не говорил: не хотел ее расстраивать.

— Дочь у меня учится в Польше. Она сказала: «Папа, не надо». А сыну 12 лет. Скорее, из-за него выхожу, — поделился врач.


Задержание врачей

В 17.00 Руслан и Роман надели белые халаты, встали на клумбу на пересечении проспекта Машерова с бульваром Космонавтов и развернули плакат. К ним присоединились еще две женщины с плакатами «Хватит крови», «Посадишь нас сегодня, кто спасет тебя завтра». Через несколько минут цепь солидарности медиков выросла до пятнадцати человек.

В 17.15 на перекресток приехал уазик милиции. Потом еще два. Начались задержания. Всего с перекрестка забрали четырех врачей: Руслана Бринчука, Романа Климовича, Андрея Вечерко и Дмитрия Чайковского. С тех пор телефон Руслана Бринчука не отвечает.

 
 
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Вместе с ним задержали хирургов Романа Климовича, Дмитрия Чайковского и Андрея Вечерко.
 
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