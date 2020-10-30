«Срочники» получат скидку при получении среднего специального образования

Источник материала: Tut.by

Постановлением Совета министров от 30 октября 2020 г. № 616 вносятся изменения в Положение о порядке предоставления скидок со сформированной стоимости обучения студентам и учащимся, получающим среднее специальное образование, в государственных учреждениях образования и размерах этих скидок, сообщает Pravo.by .



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В перечень учащихся и студентов, получающих среднее специальное образование, которым предоставляется скидка со сформированной стоимости обучения в государственных учреждениях образования, включены граждане, прошедшие срочную военную службу, имеющие рекомендации воинских частей, органов пограничной службы на обучение.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Размер скидки составит 40 процентов от сформированной стоимости обучения. Условием предоставления скидки является получение по всем предметам отметок не ниже 6 баллов, включая отметки по результатам сдачи экзаменов, дифференцированных зачетов, курсовых работ и проектов, всех видов практик, предусмотренных учебным планом, отметок по не вынесенным на экзаменационную сессию дисциплинам за учебный год.

Скидки студентам и учащимся предоставляются со второго курса обучения с 1 сентября до окончания учебного года.